Прямое попадание: украинские бойцы показали, как помогают оккупантам согреться. Видео

В сети показали кадры очередного успешного удара по оккупантам. Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского попали прямо в окоп захватчиков.

Видео дня

Видео было опубликовано на странице 30-й бригады в Facebook. "Колыбельная для оккупанта от 30 ОМБр. Смотрим и слушаем!" – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Видео было снято с высоты. Беспилотник украинских защитников сбросил снаряд прямо в окоп врага – в результате прямого попадания прогремел взрыв.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери РФ в войне против Украины достигли 142 тыс. 860 человек личного состава. Только за минувшие сутки были ликвидированы 590 захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе рассказали, что оккупанты сосредоточилась на наступательных действиях в Украине. В течение суток ВСУ отбили атаки возле 12 населенных пунктов.