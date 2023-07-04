Прямое попадание в башню: Сырский показал, как ВСУ уничтожили российский танк. Видео

Украинские воины эффектно обезвредили очередной вражеский танк на фронте. Они попали прямо в его башню, в результате российская бронемашина была уничтожена мощным взрывом.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано 4 июля в Telegram-канале командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского. По его словам, "ювелирный" удар осуществили военные 19-го отдельного стрелкового батальона ВСУ (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Уничтожение российского танка прямым попаданием в башню. Ювелирная работа. Спасибо воинам", – говорится в публикации.

На опубликованном видео видно, как защитники попадают прямо в башню вражеского танка, превращая его в металлолом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, украинские воины ликвидировали за прошлые сутки около 770 оккупантов и 90 единиц техники и оружия врага.

– В ВСУ показали, как HIMARS "с хирургической точностью" уничтожил российские "Гиацинт", "Град" и "Гвоздику" с боеприпасами.