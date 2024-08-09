'Прямые переговоры с РФ не имеют смысла': Ермак заявил, что победой Украины станет возвращение территорий

Украина пока не видит смысла в прямых переговорах со страной-агрессором Россией, поскольку не готова к компромиссам в вопросе ее территориальной целостности и суверенитета. Под победой Киев понимает только возвращение всех территорий, привлечение военных преступлений к ответственности и возвращение всех украинских детей.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Европейской правде". Комментируя темы, которые планируется вынести на обсуждение второго саммита мира, он отметил, что не может раскрыть всей информации, однако выразил надежду, что этот саммит приблизит Украину к окончанию войны.

"Для нас, если будет даже маленькая возможность сегодня, чтобы второй саммит максимально приблизил к окончанию войны, к справедливому миру. А это значит, чтобы не было других толкований украинской победы..." – сказал Ермак.

Он добавил, что победа Украины в войне с РФ означает восстановление территориальной целостности, обеспечение посредством гарантий безопасности ее суверенитета, возвращение всех наших людей, ответственность для военных преступников, получение необходимых компенсаций для восстановления страны, а также возвращение всех украинских детей.

Кроме того, победа Украины также будет означать "действительно новую структуру безопасности в Европе, где Украина точно будет играть одну из ведущих ролей", заявил руководитель ОП.

"При этом президенте никогда не будет "Минска", чего-то такого, чего не примет украинское общество. Во всех пунктах формулы абсолютно четко, без двойных стандартов, двойного смысла, ответы, что территориальная целостность... – четко написано. Какая может быть другая территориальная целостность, чем международно признанные границы?" – сказал Ермак.

По его словам, Украина сейчас не видит смысла в прямых переговорах с РФ и возможного результата, который был бы ей нужен.

Относительно участия представителя РФ во втором саммите мира чиновник сказал, что такая возможность существует, но это не означает начало переговоров с Москвой.

На вопрос о возможном участии российского диктатора Владимира Путина Ермак ответил, что рано об этом говорить.

"Я думаю, что очень рано об этом говорить", – сказал он.

После уточнений, означает ли это, что категорического отказа от контакта с Путиным уже нет, глава ОП сказал, что этот ответ должен дать не он, а решение СНБО.

В то же время, по словам Ермака, Украина не исключает возможности передачи мирного плана представителю России в будущем при условии, что это не станет началом прямых переговоров.

"Мы не готовы к компромиссам, которые касаются независимости Украины, территориальной целостности, суверенитета. Можно ли сегодня очень быстро решить все вопросы? Безусловно нет. Именно поэтому есть формула, поэтому мы говорим об условиях проведения второго саммита, что нам очень необходимо Но, это как мы знаем, что в конце марафонской дистанции, но никто не знает, когда это марафон закончится, но у нас точно есть цель", – заявил руководитель ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях руководитель ГУР Кирилл Буданов допустил, что победы Украины в войне с РФ можно достичь комбинированным путем: военной силой, дипломатией и другими способами. По словам главы военной разведки, война точно закончится, поскольку это закономерный процесс.

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