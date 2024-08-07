Выход на границы 1991 года: Буданов рассказал, как этого можно достичь

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что победой Украины в войне с Россией будет полное восстановление территориальной целостности нашей страны, то есть выход на границы 1991 года. По его мнению, достичь этого можно будет комбинированным путем: военной силой, дипломатией и другими факторами.

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Об этом он сказал на закрытой встрече с выпускниками Киевской школы экономики, передает Forbes. Буданов заверил, что война точно закончится, это закономерный процесс.

"Мое видение победы в этой войне: полное восстановление территориальной целостности, выход на границы 1991 года, потому что большего будет сложно достичь. Надеюсь, что это обязательно приведет к определенным процессам внутри России", – отметил Буданов.

Глава ГУР считает, что завершение российско-украинской войны будет происходить комбинированным путем.

"Комбинация военной силы, давления открытой и, самое главное – скрытой дипломатии, а также некоторых других факторов", – уверен он.

Сравнивая войну с футбольным матчем, Буданов отметил, что к осени 2023 года шла примерно 70-я минута из 90.

"Проблема в том, что есть два вида вычисления времени. Обычный - часы, секунды и событийный. Если говорить в событийном контексте, мы недалеко отошли от 70-й минуты", – сказал он.

Буданов уверен: после того, как война закончится, перед Украиной возникнут другие задачи, не менее важные и не менее сложные.

"Так всегда бывает, когда нация решает идти по собственному непростому пути. Любое движение вперед встречает сопротивление. Поэтому, когда вы чувствуете сопротивление, когда вам сложно, вы все делаете правильно", – резюмировал глава украинской разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Буданов сказал, что наступление войск Российской Федерации на востоке Украины уже затянулось. По прогнозу руководителя ГУР, примерно через полтора-два месяца оно должно пойти на спад.

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