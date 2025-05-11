Прямые переговоры Украины и РФ: у Путина выдали свое условие

Помощник российского диктатора Владимира Путина выдвинул очередное условие Украине. По словам Юрия Ушакова, российско-украинские переговоры о завершении войны должны проходить с учетом итогов стамбульских переговоров в 2022 году.

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Также он сказал, что РФ будет учитывать ситуацию на земле. Об этом Ушаков рассказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По его словам, Путин еще не давал команду о том, кто именно должен поехать на прямые переговоры с Украиной. Накануне диктатор РФ предложил провести переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Также военный преступник допустил, что в ходе переговоров можно достичь прекращения огня.

Однако уже спустя несколько часов после заявления Путина о "переговорах без предварительных условий" Ушаков начал выдвигать условия. В частности, он заявил, что необходимо учитывать прерванные стамбульские переговоры 2022 года и обстановку на фронте.

"Президент даст команду, тогда объявим. С учетом этого (стамбульских переговоров 2022. – Ред), естественно, с учетом реальной ситуации", – сказал Ушаков.

Напомним, президент США Дональд Трамп опубликовал заявление о российско-украинской войне после того, как диктатор РФ Владимир Путин фактически отмахнулся от предложение прекратить огонь. Глава Белого дома заявил, что надеется на скорейшее окончание войны.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин выступил с заявлением, но ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая. Вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры. Подробнее об этом говорилось в совместном заявлении участников саммита "коалиции желающих".

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