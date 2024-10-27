'Прятаться от наших пилотов – бессмысленно': в Третьей штурмовой показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать личный состав российской армии на Харьковском направлении. Захватчиков выкуривают из подвалов, сараев и земляных нор.

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Ликвидировать россиян украинским бойцам помогают FPV-дроны. Об этом в Telegram сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.

Российские оккупанты пытаются прятаться от операторов украинских дронов в подвалах и окопах, однако защитники всюду достают врага.

"Прятаться от наших пилотов – бессмысленно. Бойцы взрывают россиян изнутри тайников и на ходу быстрой техники", – говорится в сообщении Третьей штурмовой.

Кроме того, операторы беспилотных систем эффективно уничтожают технику российской армии. В результате успешного огневого поражения противник потерях на Харьковском направлении два танка, два миномета и скопление российской пехоты в укрытиях.

Напомним, воины 3-й штурмовой бригады продолжают уничтожать россиян и вражескую технику на украинской земле. С помощью дронов они вывели из строя российский комплекс наблюдения "Муром-П", антенны и живую силу вражеской армии.

Ранее в Генштабе рассказали, что за время украинской операции в Курской области потери РФ в этом регионе составили почти 18 тысяч человек. Также армия Путина потеряла около тысячи единиц военной техники и вооружений.

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