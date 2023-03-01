''Птичек'' скоро не останется: оккупант пожаловался, что свои во второй раз сбили из стрелкового оружия его БПЛА. Видео

Военнослужащий ВС РФ пожаловался на неосведомленность и необученность таких же, как и он, оккупантов. Захватчику не понравилось, что товарищи сбили из стрелкового оружия его беспилотник – дважды и, вероятно, намеренно.

Видео дня

Он признал, что с такими "успехами" БПЛА в российской армии скоро не останется. Перехват такого разговора оккупанта обнародовало Главное управление разведки украинского Минобороны (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Скажи, чтобы они, бл*дь, не сбивали "птицы" наши. В районе 195-й, бл*дь, взяли сбили опять "птицу" мою, бл*дь", – не сдерживал эмоций захватчик.

Он призвал к тому, чтобы сослуживцы сначала передавали данные по рации и спрашивали разрешения на любое сбитие. Иначе, "пригрозил" захватчик, не будет больше "туда летать".

"У нас за два дня вторая "птица", бл*дь. Та ну, я понимаю, враг бы сбил..." – кричал оккупант.

По его словам, другие военнослужащие ВС РФ возвращались из стрелкового боя и, по его мнению, намеренно "приземлили" из стрелкового оружия свой же беспилотник.

"У меня "птиц" скоро не останется, летать будет не на чем", – продолжил сетовать оккупант.

Отметим, что в войне против Украины российская армия потеряла не менее 2055 беспилотников. Речь идет о сбитых нашими защитниками разведывательных и ударных БПЛА врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант пожаловался на значительные потери в его подразделении, в частности, на линии Горловка – Клещиевка. Захватчик признался, что там они теряют десятки военнослужащих убитыми и ранеными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!