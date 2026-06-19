Блог | Каждый москвич почувствует величие своей мерзкой страны
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Знаете, кто больше всего радуется ударам по москве?
Не фейсбук. Не инстаграм. Не тредсы, кофейни или рабочие миты.
Армия.
Все те, кто с 14-го года вывозил и тянул. Смотрел на пылающий горизонт сквозь растрескавшиеся пуленепробиваемые стекла.
Цеплялся сломанными ногтями за наши посадки и перекрёстки.
Превращал п**даров в кровавый туман, разносил наши же дома и подвалы, в которых те спрятались.
Запускал НУРСы с кабрирования по нашим же полям и высокоточные бомбы по нашим же мостам.
Кто выигрывал время, сидя сотни дней в норах, чтобы тыл прислал смену.
Кто накинул украинский флаг на гроб побратима.
Армия всегда знала, что вся эта кровавая баня с упорным сопротивлением и повышением цены каждого метра нашей земли для противника должна завершиться ударами по его территории.
Сжиганием его самолетов на аэродромах базирования.
Кораблей – в доках.
Топлива – на заправках.
Самих россиян – в их же домах.
И даже наша славная ПВО – все эти экипажи беспилотников и дяди с пулеметами двенадцать и семь и четырнадцать и пять – помимо, безусловно, благородной миссии защиты наших мирных городов всегда ставили в приоритет защиту наших вооруженных.
Благодаря которым сейчас москва и горит.
Армия радуется.
Едва заметной улыбкой, плотно сжатыми губами на замурзанных лицах.
Россиянам страшно. В 22-м мне это казалось невероятной перспективой. Теперь… мы справились за 4 года.
Они ошеломлены и не понимают – за что?
Требуют объяснений.
Боже мой, как хорошо, что после стольких лет страданий и потерь нам пох*й.
Палите, братики.
Палите ещё, и на все деньги.
Пусть каждый москвич почувствует величие своей мерзкой страны