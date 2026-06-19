Знаете, кто больше всего радуется ударам по москве?

Видео дня

Не фейсбук. Не инстаграм. Не тредсы, кофейни или рабочие миты.

Армия.

Все те, кто с 14-го года вывозил и тянул. Смотрел на пылающий горизонт сквозь растрескавшиеся пуленепробиваемые стекла.

Цеплялся сломанными ногтями за наши посадки и перекрёстки.

Превращал п**даров в кровавый туман, разносил наши же дома и подвалы, в которых те спрятались.

Запускал НУРСы с кабрирования по нашим же полям и высокоточные бомбы по нашим же мостам.

Кто выигрывал время, сидя сотни дней в норах, чтобы тыл прислал смену.

Кто накинул украинский флаг на гроб побратима.

Армия всегда знала, что вся эта кровавая баня с упорным сопротивлением и повышением цены каждого метра нашей земли для противника должна завершиться ударами по его территории.

Главные истории дня

Сжиганием его самолетов на аэродромах базирования.

Кораблей – в доках.

Топлива – на заправках.

Самих россиян – в их же домах.

И даже наша славная ПВО – все эти экипажи беспилотников и дяди с пулеметами двенадцать и семь и четырнадцать и пять – помимо, безусловно, благородной миссии защиты наших мирных городов всегда ставили в приоритет защиту наших вооруженных.

Благодаря которым сейчас москва и горит.

Армия радуется.

Едва заметной улыбкой, плотно сжатыми губами на замурзанных лицах.

Россиянам страшно. В 22-м мне это казалось невероятной перспективой. Теперь… мы справились за 4 года.

Они ошеломлены и не понимают – за что?

Требуют объяснений.

Боже мой, как хорошо, что после стольких лет страданий и потерь нам пох*й.

Палите, братики.

Палите ещё, и на все деньги.

Пусть каждый москвич почувствует величие своей мерзкой страны