Людоедский, нетипичный (второй, днём) ракетный удар показывает:

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как Путин на самом деле относится ко всем мирным инициативам;

как Путин на самом деле воспринимает г-на Орбана и его суету.

На мой взгляд, не стоит ударяться в конспирологию – это Кремль специально атаковал, чтобы отвлечь от провала во Франции, либо так совпало?

Важно.

Атаки на Днепр. Запорожье. О Харькове я вообще молчу. Сегодня в который раз прилетело в Кривой Рог (уже 10 погибших и более 30 раненых). Ну, и Киев. ОХМАТДЕТ, жилые дома и др. Уже 8 (22 по состоянию на 17.00 – Ред.) погибших и 15 (около 100 по состоянию на 17.00 – Ред.) раненых.

Россия регулярно обстреливает гражданские цели в больших городах. Это – их способ ведения войны. Не справляются с армией – усиливают террор гражданских.

Сегодня "высокоточно" попали в детскую больницу, завтра ещё куда-то попадут. Ведь если стреляешь по городам, то там если не издательство, так академия Бойчука.

Что ещё должно произойти, дабы наконец сняли ограничения на применение западного оружия? Ничего, всё уже произошло.

Что ещё нужно, чтобы обосновать передачу дополнительных средств ПВО, которых только в США – с головой? Ничего не нужно, всем всё ясно.

Путь к миру, к безопасности в Европе лежит только через лишение Путина способности вести войну. Это давно и всем очевидно. А значит – через наращивание возможностей Сил обороны Украины. А значит – через адекватные санкции.

Сейчас всё сводится к тому, как данные обстрелы проинтерпретируют в одном избирательном штабе.

Кому-то кажется, что, отдавая Украину на съедение медленно и по частям, можно наиграть какие-то электоральные баллы. Практика доказывает, что будет ровно наоборот. Будет провал, обойдётся дороже по деньгам и сверху накроет историческим позором. Плюс станет больше пожаров в мире, за которые будут проклинать.

В "центре принятия решений" сейчас раннее утро. Если через 4-5 часов не будет внятной сильной позиции, которую подкрепят конкретикой за пару дней (как вариант – к саммиту НАТО) – это будет грустный сигнал. Причём, уже не столько для Украины. Саммит же юбилейный, исторический. Но пока явно не дотягивает…