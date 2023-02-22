Пути – под огневым контролем: Гуменюк рассказала, как ВСУ истощают оккупантов на Херсонщине и назвала главную проблему войск Путина

Подразделения Сил обороны Украины держат под огневым контролем логистические пути российской армии на временно оккупированной территории Херсонской области. Также ВСУ препятствуют переброски вражеских сил с юга на восток Украины.

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Огневая работа украинских войск существенно влияет на морально- психологическое состояние путинских террористов. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военнослужащие продолжают работу по истощению врага на юге нашей страны. Контроль над логистическими путями не позволяет врагу подтягивать резервы на те места, где они ему нужны.

Вместе с тем бойцы Вооруженных сил Украины усложнили ротацию путинской армии и препятствуют перебрасываются личного состава армии РФ с востока на юг и наоборот. Гуменюк объяснила, что российские оккупанты пытаются перебрасывать обученных мобилизованных на восток Украины, а тех захватчиков, которым нужно восстановление после боев, наоборот отправляют на юг.

"Даже эта логистика благодаря нашей работе для них усложнена. Это очень существенно влияет на морально-психологическое состояние", – рассказала Гуменюк.

Также в ОК "ЮГ" отметили, что российская армия сталкивается с массовыми случаями дезертирства. Сбежать пытаются в первую очередь те, кого недавно мобилизовали в РФ.

Напомним, 21 февраля когда диктатор РФ Владимир Путин произнес свое послание к Федеральному собранию, армия государства-террориста снова жестоко обстреляла из "Градов" украинский Херсон. На данный момент известно о 5 погибших и 21 раненых.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники применили запрещенные зажигательные и фосфорные снаряды для обстрела освобожденной части Херсонской области. Пострадало село Бургунка на правом берегу Днепра, есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZREVATEL, Херсон больше всех крупных украинских городов, не считая Донбасса, подвергается обстрелам со стороны армии РФ. Вероятно, российское командование стремится подорвать дух гражданского населения и сдержать контратаки украинских войск через Днепр.