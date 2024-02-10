'⁠Путин – больной человек, существующий в выдуманном мире': Данилов отреагировал на интервью российского диктатора

Президент Российской Федерации больной человек. Владимир Путин существует в вымышленном мире.

Так секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на последнее интервью российского президента для Такера Карлсона. Но, по его словам, он сделал это исключительно по просьбе известного американского журналиста, имя которого не назвал.

По словам украинского чиновника, единственное, что реально вызывает определенные реакции, это то, что у военного преступника, которым является Путин, имеющий ордер на арест от Гаагского трибунала, берут интервью. Хотя должны брать показания у следователя.

"Это то единственное, что он должен делать на остатке своей жизни. Сколько бы ему ни осталось. По-моему, такое журналистское всеединство вызывает отвращение подобно тому, когда чувствуешь вонь. Это как будто ваша случайно попала во что-то безобразное", - отметил секретарь СНБО. .

По мнению Алексея Данилова, журналист, сидя рядом с диктатором, вряд ли не понимал, кому он "усердно поддакивает". Ибо это человек "на руках которого кровь настоящая, а не абстрактная". Кровь как минимум полтысячи детей и десятков тысяч невинных людей, среди которых пожилые люди и женщины.

"Этот журналист вскоре вернется домой, в США. Он будет дома обнимать своих детей. Пусть на мгновение представит, что их может не быть. Их уже нет. Поскольку их вчера убила ракета, летевшая по приказу президента Путина из России, а его родителей раздавил российский танк", – возмутительно заметил секретарь СНБО.

Он также добавил, что сам не слушал этого интервью, потому что это лишено всякого смысла. Но, прочтя отрывки, из него чиновник лишний раз убедился, что он не ошибся в своих ожиданиях.

"Все путинские разговоры об Украине переписаны под копирку. В этом бреду, с одной стороны вечно обижена Россия и сам диктатор. На другой стороне – весь мир. И этот мир только и мечтает захватить "российские богатства". Именно той страны, солдаты которой воруют в Украине унитазы и собачьи будки", – написал Данилов.

Он еще раз подчеркнул, что Путин – больной человек, существующий в вымышленном мире, которого нет и которого никогда не будет.

"Его (Путина, - примечание редакции) познания в истории в целом и истории Украины, в частности, базируются на личных психических расстройствах с признаками маниакальности. Более точный диагноз могут поставить специалисты. А можно ли иметь дело с сумасшедшим? Украина все выводы относительно того, как нужно разговаривать с путиным, сделала. Надеюсь, что такие интервью помогут протрезветь западных политиков", – резюмувал секретарь СНБО.

Как писал OBOZ.UA:

– О том, что трампист Такер Карлсон, поддающийся России, прилетел в Москву, стало известно 4 февраля 2024 года. Вскоре пропагандист подтвердил подозрения о цели своего визита: Карлсон заявил о намерении взять интервью у Владимира Путина. Он также выразил желание записать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– В CNN отметили, что Карлсон уже выполняет указания Кремля. За время полномасштабной войны РФ против Украины американский журналист распространил ряд фейков. В частности, Карлсон утверждал, что Каховское водохранилище якобы подорвало "украинские власти". Более того, он запустил собственное представление на канале "Россия 24".

– Скандальное интервью было опубликовано 8 февраля. Российский диктатор повторил множество уже известных тезисов пропаганды, например, о том, что "Украина как государство никогда не существовало". В этот раз Путин заявил, что Украину якобы придумали Иосиф Джугашвили (Сталин) и поляки.

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