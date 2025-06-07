Путин больше не сможет вести войну? Есть три хорошие и одна плохая новость. Интервью с Мельником

Несмотря на массированные атаки страны-террориста России на Украину, она может терять ресурсы, прежде всего, по трем причинам. Первая – ограниченность арсенала ракет. Да, он очень большой, но не безграничный. Есть ограничения технического характера, а также необходимость хранения определенного стратегического запаса. Вторая – приближение российской экономики к большим проблемам. Собственно, ее состояние уже сегодня не очень хорошее. Мировые цены на нефть – это ахиллесова пята режима. Третья причина – некачественный личный состав. Да, Россия имеет возможность компенсировать свои потери и даже оставаться "в плюсе", но с каждым пополнением качество войска становится все хуже и хуже.

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В чем заключается плохая новость для Украины? В том, что если в Кремле поймут, что их дела совсем плохи, они могут пойти на непопулярный шаг – мобилизацию, и за месяц бросить на фронт 300 тысяч новых воинов. Конечно, это будет просто "мясо", но такому количеству Украине нечего будет противопоставить.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Видим, что в последнее время враг увеличивает количество своих атак – то ли в ответ на спецоперацию "Паутина", то ли по другой причине. Считаете ли вы, что сегодня у врага есть попытки и ресурс для того, чтобы получить больше в Украине, в частности, территорий? Или ресурс исчерпывается, и Россия фактически использует свои последние возможности?

– Прежде всего, нужно постоянно напоминать не только зарубежной публике, но и нашим гражданам, что атаки России не нужно воспринимать как ответ на наши действия. Они могут это таким образом объяснять для легитимизации своих военных преступлений. И это не фигура речи – это то, что подпадает под определение военных преступлений. Я имею в виду неизбирательное применение оружия по гражданским объектам.

Это не ответ на наши действия. Это российский нарратив. И те, кто его каким-то образом использует, по сути, подыгрывают ему. К сожалению, на это покупается кое-кто в Украине. И еще хуже, когда лидеры великих держав, таких как США, повторяют это публично.

Действительно, обстрел (6 июня. – Ред.) подавался российской пропагандой как ответ на операцию "Паутина". Он был одним из самых массовых, но не стал уникальным ни по количеству примененных средств поражения, ни по количеству жертв, причем среди гражданского населения. Во время операции "Паутина" не погиб ни один не то чтобы гражданский, а даже российский военный. Это к тому, что Россия обвиняет Украину в терроризме.

По данным различных источников, прежде всего, украинской разведки, Россия обладает арсеналом средств дальнего поражения, в частности, крылатых и баллистических ракет, начиная от десятков, если мы говорим о "Кинжалах", и заканчивая тысячами, если речь идет о С-300, которые используются как "поверхность – поверхность" и которыми Россия обстреливает Харьков или другие прифронтовые города.

То есть, арсенал у России огромный. Но это не означает, что Россия имеет безграничные возможности наращивать эти атаки и что она при желании может увеличить суточную порцию в разы. Потому что есть ограничения технического характера. Когда речь идет об определенных типах крылатых и баллистических ракет двойного назначения, которые могут нести как обычную, так и ядерную боеголовку, Россия должна держать определенный стратегический остаток.

– Какой ваш прогноз относительно следующих возможных массированных атак на Украину?

– У нас уже был опыт, когда в мае атаки продолжались трое суток подряд. Поэтому логично ожидать, что такая атака не одноразовая акция, что может быть повтор в ближайшие дни. К сожалению, моя оценка такова.

– А как насчет общего ресурса России для ведения войны?

– Что касается оценок того, пытается ли Россия уже использовать остатки окна возможностей или нет, то здесь трудно говорить. Действительно, эта летняя кампания – называем так условно, ведь активизация этой фазы началась еще весной и теоретически она может продолжаться до сезона дождей, до осени. Ведь понятно, что в определенный момент пойдут дожди и погода ухудшится настолько, что активные наступательные действия будет проводить сложнее - даже того характера, который мы наблюдаем, то есть, продавливание обороны Украины "мясными" штурмами.

Вряд ли сейчас из внешних обозревателей или самих россиян может сказать, какой будет ситуация для России в экономике, в международном плане и насколько долго эти благоприятные условия могут продолжаться.

Есть разные оценки по отношению к российской экономике. Однозначно можно сказать, что дела, мягко говоря, идут не совсем хорошо. Об этом сигнализируют уже официальные лица в России. Какие цели они преследуют? Конечно, не информирование украинцев. Там идет давняя внутренняя борьба. Но то, что эта информация уже вылезает на поверхность, является признаком того, что эти тревожные тенденции настолько очевидны, что их нет смысла скрывать.

Наполеону приписывают слова: "Для того, чтобы выиграть войну, нужно три вещи: деньги, деньги и деньги". Без денег долго не повоюешь, и россияне, которые причастны к принятию решений, это понимают.

Есть еще один интересный факт, о котором стоит упомянуть: россияне достаточно хорошо поспособствовали радикальному решению ОПЕК+, прежде всего, Саудовской Аравии. Буквально недавно эта страна приняла решение о наращивании добычи нефти ввиду недобросовестности других партнеров по ОПЕК. В том числе, среди них упоминается и Россия. Сейчас Саудовская Аравия делает ставку на уменьшение цены, но увеличение объемов добычи, и это, на их взгляд, решает две задачи. Первая – это поддержание или же наращивание собственных прибылей, вторая – устранение конкурентов, которые не могут выдержать длительное время низкие цены на нефть. Это одна из ахиллесовых пят российской экономики, которая для них наиболее важна.

Это позитивные расклады относительно возможностей России продолжать эту войну и наращивать наступательные усилия.

Еще один фактор – это живая сила россиян. Есть разные данные, разные оценки, но в целом, если характеризовать картину, то сейчас Россия способна пополнять потери с небольшим плюсом. Этот небольшой плюс создает чрезвычайно большие проблемы для украинских Сил обороны, но он не дает возможности России создать какой-то стратегический резерв, который мог бы стать большой неприятной неожиданностью для Украины. Они вынуждены перебрасывать силы с одного места на другое, потому что свободных резервов у них нет.

Плюс периодическое обновление в 30-35 тысяч в месяц – это не то же самое, что замена вышедшего из строя танка новым танком. Это боевая единица не того качества. Чем больше темп обновления личного состава, тем меньше возможностей его тренировать. Качество воинов объективно снижается. И в этом заключается еще один оптимистический вариант этой истории.

– А как насчет пессимистического?

– Пессимизм, а точнее беспокойство заключается в том, что, если в Кремле в определенный момент поймут, что дела идут очень плохо, если Путин увидит, что возможные потери от объявления очередной мобилизации не будут такими страшными по сравнению с необъявлением мобилизации, Россия просто может в течение одного месяца бросить на фронт 300 тысяч живого "мяса". И это может стать поворотным моментом войны, потому что я пока не вижу, что Украина может противопоставить этому.

– Но ведь эти 300 тысяч живого "мяса" нужно чем-то вооружать, не так ли?

– Да, если мы говорим о нормальных подходах. Но если мы говорим о так называемых линейных батальонах, то автоматов Калашникова или трехлинеек (винтовка Мосина-Нагана. – Ред.) у них достаточно. Это их отработанная тактика "мясных штурмов", когда солдату можно даже не давать автомат. Его задача – добежать до следующей посадки или просто донести то ли воды, то ли боеприпасов тем, кто закрепился, то есть использовать его как ишака. Итак, я не думаю, что это будет существенным препятствием для россиян.