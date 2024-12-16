'Путин был напуган': Порошенко рассказал, в какой момент Украина могла подписать мирное соглашение с Россией

Пятый президент Украины, народный депутат и глава партии "Евросолидарность" Петр Порошенко считает, что после завершения Херсонской и Харьковской операций в 2022 году российский диктатор Путин согласился бы на подписание мира с Украиной. К тому времени президент РФ был напуган силой Украины.

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Такое мнение выразил Порошенко в эфире телеканала "Эспрессо". Он считает, что украинская сторона должна была воспользоваться моментом, но этого не произошло.

"Когда бы была подписана позиция мира с Россией? Когда завершилась Херсонская и Харьковская операции. И тогда, когда Путин был напуган, когда у Украины была сила, это был момент, которым Украина должна была воспользоваться и не воспользовалась", – рассказал лидер "Евросолидарности".

По его словам, в этих условиях есть тактика Путина, ведь для него война это в первую очередь официальная позиция, содержащаяся в российских документах, и эта фаза войны называется "разрушения". Она заключалась в том, что украинское государство должно быть сметено, ликвидировано. Этой фазы не произошло благодаря единству украинского народа, "Джавелинам", "Стингерам" и "Байрактарам". Также Порошенко отметил, что важную роль сыграли и "Хаймарсы", ведь благодаря им были разбиты целые колонны россиян в начале войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Петр Порошенко увез на фронт очередную партию помощи для бригад и подразделений ВСУ. Стоимость этого конвоя – 67 миллионов гривен.

По словам пятого президента, это результаты параллельной работы его команды. Пока в США, Канаде и ЕС велась дипломатическая работа, в частности, по оружию для Украины, часть команды продолжала работать на обеспечение фронта в Украине.

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