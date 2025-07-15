Путин чуть ли не каждый день говорит о мире, но действия свидетельствуют о другом: в ЦПД привели показательные цифры и разоблачили ложь агрессора

Российский диктатор Владимир Путин в своих заявлениях постоянно говорит о желании закончить войну в Украине, однако его действия свидетельствуют о другом. Постоянные массированные атаки и увеличение военного производства отнюдь не похожи на мир.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Там обнародовали инфографику российских обстрелов за июнь 2024 и 2025 года.

В течение июня 2024 года агрессор запустил по Украине 332 БПЛА и 122 ракеты, в этом году в разы больше – 5438 ударных дронов и 239 ракет. В июне 2024 года в результате российских атак погибло 146 человек, а количество раненых достигло 672 человек. В первый месяц лета 2025 года 232 человека погибли, еще 1343 получили ранения.

В 2024 году Россия осуществила 1 массированную атаку по Украине в июне, а в 2025 – 12.

"Путин чуть ли не ежедневно говорит о мире, однако наращивание военного производства и ежедневные массированные удары по территории Украины доказывают обратное – Путин не собирается останавливать войну, он стремится и в дальнейшем воевать и убивать", – говорится в сообщении ЦПД.

Напомним, Путин во время телефонного разговора Дональдом Трампом 3 июля якобы предупредил его, что планирует в течение следующих двух месяцев усилить наступление на Украину. Глава Кремля заявил, что его армия должна выйти на административные границы четырех регионов Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 15 июля и в течение утра вторника украинская ПВО обезвредила над рядом областей 178 российских дронов различных типов. В то же время зафиксированы попадания вражеских средств нападения в 7, а падение обломков – на 9 локациях.

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