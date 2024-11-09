Путин дал 'сигнал' Трампу по переговорам, но есть условия: в ISW раскрыли, что стоит за заявлениями диктатора

Российский диктатор Владимир Путин сигнализировал победителю президентских выборов в США Дональду Трампу о готовности вести с ним переговоры по Украине. При этом глава Кремля дал понять, что они возможны только при условии выполнения Вашингтоном ряда условий РФ, тогда как сама Россия ни на какие компромиссы идти не готова.

В частности, Путин хочет отмены санкций, введенных в отношении РФ из-за полномасштабной агрессии против Украины, а также отказа США от поддержки нашего государства. В американском Институте изучения войны (ISW) проанализировали заявления, сделанные диктатором на Валдае 7 ноября – и попытались объяснить, что за ними стоит.

Аналитики из сказанного Путиным заключили, что тот ожидает от Трампа выполнения требований на обеспечение интересов и преимущества РФ, не требуя ничего взамен.

Так, выступая в рамках Валдайского международного дискуссионного клуба, Путин заявил, что открыт для дискуссий, направленных на "восстановление" отношений между США и Россией. При этом первый шаг по началу переговоров диктатор ждет от Штатов.

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При этом Путин дал понять, что Россия пойдет на контакт только в том случае, если США отменят санкции против РФ и откажутся от поддержки Украины. Эти требования, отмечают в ISW, выгодны исключительно для РФ и не принесут никакой пользы США.

С "уточнением" сказанного Путиным на следующий день, 8 ноября, выступил его спикер Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что слова диктатора о переговорах с США якобы вовсе не означают, что Россия отказалась от своих целей в Украине или пересмотрела их: эти цели, по словам Пескова, остаются теми же, что и раньше.

"Путин, возможно, пытается протянуть руку Трампу, но одновременно сигнализирует своей внутренней аудитории, что Кремль не желает уступать ни в одном аспекте своих максималистских целей в Украине или на более широкой глобальной арене", – говорится в материале ISW.

На этом фоне, по данным российского оппозиционного издания Meduza, в Кремле подготовили "методичку" для государственных российских СМИ по поводу того, как именно они должны освещать заявления Путина на Валдае.

В частности, пропагандисты должны всячески подчеркивать особую роль России в создании предложенного "нового мирового порядка" и изображая Путина как "величайшего в мире лидера", чье глубокое мышление, "широта политической мысли" и роль "голоса глобального большинства и нового мирового порядка" отличают его от западных политических лидеров – включая, очевидно, того же Трампа.

В то же время рекомендаций упоминать о заявлениях Путина относительно Трампа или о гипотетических будущих переговорах с США по Украине, в "методичке" нет – несмотря на то, что выступление диктатора на Валдае в основном было сконцентрировано именно на формировании внешней политики Трампа и достижении цели частичной перегрузки американо-российских отношений на условиях РФ.

Напомним, ночью 8 ноября в российском Саратове ГУР провело спецоперацию, атаковав местный НПЗ. Известно, что дроны попали в нефтеперерабатывающую установку и резервуары.

А в ночь на 9 ноября взрывы прогремели в Тульской области РФ: под ударом мог быть химзавод, работающий на армию Путина, в том числе задействованный в производстве боеприпасов.