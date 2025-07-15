Путин готовит наступление в ближайшие 60 дней, но столкнется с неразрешимой проблемой. Интервью с Киричевским

Глава страны-агрессора России Владимир Путин мог поставить задачу своей армии в течение ближайших 60 дней совершить еще одно массированное наступление в Украине, чтобы выйти на административные границы областей, которые считает "своими". Однако, объективно на этом пути враг столкнется с целым рядом проблем. Он имеет шанс взять в Украине определенные "психологически" важные населенные пункты, но этого все равно не будет достаточно, чтобы навязывать свои условия Киеву на будущих переговорах.

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Союзники Украины, прежде всего, США, теряли время, пока играли в деэскалацию. Как следствие, на сегодня Россия опережает США по скорости производства ракет. Однако, хорошая новость в том, что администрация Белого дома меняет курс в более прагматичном направлении. Если в Украину не прилетит "стая черных лебедей", о переломе в войне в пользу врага речь идти не будет.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт издания Defence Express Иван Киричевский.

– Издание Ахіоѕ утверждает, что якобы Путин заявил Трампу, что намерен в течение ближайших 60 дней приложить новые усилия по оккупации территорий до административных границ украинских регионов, в которых "Россия имеет значительные позиции". Неизвестно, то ли речь идет о Донецкой области, то ли уже о Запорожье и Херсонщине. На вашу точку зрения, какие сегодня возможности имеет армия Путина, чтобы по крайней мере продвинуться к административным границам Донецкой области? В частности, что будет с Покровском, Краматорском, Славянском, Константиновкой и остальными населенными пунктами на этом пути оккупанта?

– Прежде чем россияне могли бы угрожали новым наступлением, им следовало бы ответить на вопрос, закончили ли они старое? И с каким результатом? Если говорить откровенно, с одной стороны, в летний сезон на фронте есть определенная ситуация позиционного тупика – россияне не получают ожидаемого стремительного движения вперед. Поэтому говорить о том, что россияне все захватят, не приходится. С другой стороны, у нас тоже нет значительных оборонительных мощностей, которые бы позволили выйти на что-то вроде повторения Курской операции.

В то же время есть фактор управляемых авиабомб, которые падают на прифронтовую инфраструктуру и методично ее уничтожают. Итак, даже куда не сможет добраться нога российского оккупанта, туда, к сожалению, могут добраться российские авиабомбы, что, соответственно, создает нам определенные проблемы.

Но в чем специфика этой отдельной ситуации? Обычно из истории войн известно, что сторона, которая нападает, или сторона, которая обороняется, проводит определенную операцию, получает или не получает желаемый результат и берет оперативную паузу для восстановления сил. Однако, россияне оперативной паузы как таковой не брали. Поэтому говорить, что у них там какое-то новое наступление, не приходится.

На некоторых направлениях ситуация остается неизменной в течение нескольких месяцев. Еще перед прошлой осенью было слишком много истерик о том, что мол сейчас россияне выйдут на админграницу Днепропетровской области и нам всем крышка, или что россияне прямо за осень возьмут Покровск и Торецк, и нам всем крышка, или что еще что-то возьмут и нам всем крышка.

Но как видим, на данный момент их намерения не приблизились к реализации. Поэтому в целом такая ситуация выглядит, как крылатая фраза из сериала "Чернобыль" от HBO – not great, not terrible. Говорить о том, что у них прекрасно идут дела, не приходится, но сказать, что там ужасно, также нельзя.

Если брать оптимистическую версию, то можно говорить об определенном развороте политики Трампа от условного курса "друг Владимир" к курсу, что надо все-таки какие-то вооружения Украине поставлять.

– Действительно, позиция Трампа достаточно не определенная какая-то, непонятная, не четкая. Но представим себе, что президент США изменит свое видение этой войны, поймет что-то очень важное, прежде всего, то, что Путин не собирается ее заканчивать, что он водит его за нос, и начнет предоставлять Украине действительно массированную помощь. Не только ракеты для Patriot, но и другое оружие, в том числе и ракеты, которые будут доставать до Москвы. Считаете ли вы, что при таких условиях мы можем надеяться на перелом в этой войне?

– Я еще с прошлого лета публично говорил, что администрация Байдена упустила некоторые моменты по развертыванию оборонки – даже настолько, что пока мы клевали в информационном пространстве европейцев, что они едва выполнили план на 1 миллион снарядов калибра 155 миллиметров в течение года, американцы не выполнили план по развертыванию мощности на 600 тысяч снарядов в течение года. То есть администрация Байдена в плане развертывания оборонно-промышленных мощностей профукала все.

Даже если бы администрация Трампа резко захотела бы переклинить такие вещи, мол, мы ничего не даем много, у них не будет этой объективной возможности. Потому что, например, не решилась проблема критической зависимости американской оборонки от китайских редкоземельных металлов и электроники. Получается определенный парадокс: производство российских ракет, которые летят по нам, зависит от Китая, и производство западных ракет, которыми мы сбиваем российские, также зависит от Китая. И Китай в этой ситуации жонглирует, как ему заблагорассудится.

При этом американцы объективно упустили время. Для сравнения: российский ВПК сейчас может производить почти полторы тысячи дальнобойных ракет различных типов в год. Статистика по США выглядит значительно печальнее – ориентировочно 50 "Томагавков" и ориентировочно 700 ракет IGM-158, которые подвешиваются под F-16 и другие самолеты тактической авиации, в год. Получается, что объединение мощности американского ВПК по всем типам зенитных ракет выглядят меньшими, чем возможности России, даже чисто по дальнобойным ракетам.

Сначала администрация Байдена, а затем администрация Трампа слишком долго играли в деэскалацию. Поэтому даже несмотря на политические мотивы дать Украине они много не смогут. Если исходить из доступных реальных данных, то получается, что россияне даже в своем нынешнем состоянии имеют больше, чем американцы. В то же время курс Трампа на определенную радикализацию политики очевиден.

Для нас будет играть роль даже не столько объем переданного вооружения от США по той или иной схеме, сколько сам факт того, что Америка перешла к новому курсу, который предусматривает нормальный прагматический вектор – "утром деньги, вечером стулья". Мы заручились поддержкой одного субъекта, который будет покупать по коммерческим контрактам оружие другого субъекта, и на самом деле это дает стратегически-политическое преимущество, ведь когда люди покупают вооружение по коммерческим контрактам, никто никаких "красных линий" по применению этого вооружения им не рисует.

Самая большая глупость, которая до сих пор влияет на то, что россияне могут доставать наши города КАБами, заключается в том, что мы получили ракеты, которые имеют недостаточную дальность стрельбы для отгона российских носителей КАБов.

Именно из-за того, что мы были зависимы, просили бесплатные поставки вооружения, мы получили слишком много "красных линий". И поэтому эта условно-коммерческая линия дает нам большее стратегическое преимущество.

– Вы сказали о том, что враг не брал оперативную паузу, и это летнее наступление фактически является чем-то условным. По вашим оценкам, куда, собственно, движется процесс? Как я понимаю, сейчас это наступление несколько затормозилось, верно?

– Процесс разве что идет к тому, что россияне начнут нанимать не только северокорейских наемников, но и лаосских. Но они могут попытаться взять какие-то психологически важные пункты к реализации этой стратегической цели захвата четырех регионов Украины. Если, конечно, с нами не случится стая черных лебедей вроде паралича армии, паралича государственного управления, паралича всего. Но таких стай черных лебедей перед нами не видно.

Есть такой исторический парадокс. Во время Второй мировой, чтобы отвоевать Украину, советским войскам понадобилось несколько миллионов украинских солдат, воинов, офицеров и так далее. А сейчас Россия хочет завоевать Запад, но для этого ей нужна Украина. Даже сами россияне отмечают, что при Советском Союзе офицерский состав происхождением из Украины был на голову выше, чем из других республик, не говоря уже о титульной нации, о русских.

Итак, Россия оказалась в определенном парадоксе: кого им брать, чтобы завоевать украинцев? Качество северных корейцев не очень помогает, качество иранцев не помогает, качество своих военных тоже нет. Поэтому эта бравада россиян о том, что они придут, что-то захватят – это, скорее, топтание на месте вокруг этой стратегической проблемы, которую они для себя решить не могут.

Конечно, что-то взять они смогут. Но даже это будет недостаточно весомым, чтобы они получили доминирующее монопольное право навязывать нам условия на переговорах.