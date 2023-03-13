Путин хочет затянуть войну на годы: майор Гетьман озвучил прогноз

Руководство страны-террориста России намерено превратить войну в Украине в затяжную. Такая опасность существует, но уже через месяц эти планы оккупанта могут полностью провалиться.

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Главная задача украинской армии – держать оборону на более "горячих" направлениях и готовиться к мощному контрнаступлению. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"К сожалению, это вполне возможно, потому что Россия накопила большие силы. Преимущественно пехота, потому что тяжелой техники у них нет. Она пытается продвигаться вперед, используя именно пехоту без должной поддержки танками и другой бронированной техникой", – заметил он, говоря об опасности. затягивание войны на годы.

Однако эксперт указал на множество проблем в армии оккупанта. В частности, нехватка тяжелой техники и снарядов, недоукомплектованность подразделений, применение устаревших способов ведения войны, низкий моральный дух оккупационных войск, которые часто ищут возможности бежать с поля боя или сдаться в плен.

"Та тактика, которую они использовали, применение видов вооружения, которые были актуальны еще во времена Холодной войны, уже не работает. Потому что сегодняшняя война – это технологическая война, война ума, если можно так сказать, а не война количества тех же танков", – подчеркнул Гетман.

По его мнению, чтобы избежать реализации сценария долговременной войны, украинским Силам обороны необходимо, во-первых, "остановить врага на трех главных направлениях атаки", во-вторых, ожидать нового масштабного пакета военной помощи от союзников, который должен поступить уже в ближайшее время.

По прогнозу Гетьмана, "если мы сможем выдержать оборону – надеюсь, что сможем – и подготовиться на апрель-май, то после нашего контрудара ни о какой долговременной войне речь уже идти не может".

Полную версию интервью с Алексеем Гетьманом вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в Национальной разведке США обнародовали прогноз, согласно которому Россия намерена превратить войну в длительную и не откажется от плана больших территориальных достижений. Однако время от времени агрессор потребует пауз для восстановления резервов.