Путин хотел отомстить Киеву за атаку на Кремль, но "непреодолимые" ракеты РФ остановил Patriot – The Times

Войска Российской Федерации 4 мая 2023 года пытались атаковать ракетами "Кинжал" правительственный квартал в Киеве, утверждает одно из британских СМИ. Это якобы было местью за атаку двух дронов на Кремль в ночь на 3 мая. Однако украинскую столицу защитили системы ПВО и ПРО Patriot.

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Об этом заявило издание The Times, ссылаясь на анонимного подполковника противовоздушной обороны Киева. Журналисты не назвали его имя, потому что родственники военного находятся на временно оккупированной россиянами территории Украины.

Британское СМИ считает, что российский диктатор Владимир Путин после того, как неизвестные БпЛА долетели до Кремля и ударили по крыше, приказал отомстить Украине и ударить ракетой в районе Майдана Незалежности.

Собеседник в ПВО столицы рассказал журналистам, что у ВСУ есть возможность прогнозировать, куда примерно может привести баллистическая траектория выпущенной вражеской ракеты.

"У нас есть планшет для контроля ситуации в авиапространстве ("air situation tablet"), и когда происходит пуск баллистической ракеты, компьютер сразу ее регистрирует и рисует зону, куда она должна поразить... Он вычислил цель на основе траектории. Система нарисовала круг с центром над Майданом – целили точно в правительственный квартал", – цитирует газета военнослужащего.

4 мая в Киеве действительно была оглашена тревога. Она длилась больше 3,5 часов. Воздушные силы предупреждали о риске ракетного обстрела.

Однако в тот день "несбиваемые" российские "Кинжалы" остановила переданная нашими партнерами система Patriot.

"В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система ПВО в мире и за всю историю. Это Patriots, Nasams, это немецкие Iris, С-300, это французские Crotale. Россияне поняли, что биться головой о стену там, где она самая толстая, бессмысленно", – заявил подполковник.

Он сказал, что только в мае-июне в районе столицы было перехвачено 215 ракет и беспилотников противника.

В этой статье авторы The Times опубликовали еще несколько неизвестных ранее эпизодов. В частности, они пишут, что 13 мая Украина якобы переместила батарею ПВО на север к границе, "где она удивила Кремль", сбив целую авиагруппу врага. Тогда, по данным издания, Силы обороны "приземлили" пять самолетов и вертолетов противника, среди которых Ми-8, Су-34, Су-35.

После этого батарея ПВО на некоторое время якобы была перемещена на юг для поддержки контрнаступления.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Киевской городской военной администрации ранее заявили, что в июле 2023 года оккупанты пытались атаковать столицу Украины 16 БпЛА типа Shahed. Все вражеские цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

– В Воздушных сил ВСУ предполагают, что осенью и зимой РФ может продолжить массированные атаки на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применяться.

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