Путин лжет о потерях ВСУ на Курщине, пытаясь сохранить лицо – ISW

Российский диктатор Владимир Путин пытается создать иллюзию контроля за событиями в Курской области. Для этого он преувеличивает успехи российских войск в этом регионе, а иногда вообще откровенно лжет.

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В частности, в интервью российским пропагандистам 25 октября Путин снова заявил о якобы окружении россиянами 2 тыс. украинских военных в Курской области. Об этом обратили внимание в американском Институте изучения войны (ISW).

Общаясь с пропагандистами государственного российского телеканала "Россия 1", диктатор вновь повторил озвученный 24 октября на закрытии саммита БРИКС тезис о якобы "окружении" 2 тыс. украинских военных на Курщине. В этот раз он украсил заявление утверждением, что "окруженные" украинские воины "даже не понимают, что они в окружении". Также Путин добавил, что связь между "окруженными" подразделениями и основными украинскими силами якобы потеряна и заявил, что российское минобороны не сообщало публично об успешном захвате российскими войсками некоторых украинских позиций в Курской области.

"Путин снова не признал, что украинский выступ в Курской области простирается от украинско-российской международной границы и что украинские войска могут свободно проходить через контролируемые Украиной участки границы", – добавили в ISW.

При этом еще после первого заявления Путина об окружении украинских воинов и о том, что они якобы понесли значительные потери, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский выступил с публичным опровержением слов российского диктатора.

Также Сырский озвучил потери, которые на Курщине с начала украинской операции понесла путинская армия. За это время Россия потеряла 17819 своих военнослужащих, из них 711 человек попали в плен к Силам обороны.

"Преувеличенная статистика Путина по поводу украинских потерь, вероятно, является частью его попытки объяснить неспособность России решительно отразить украинское вторжение в Курскую область после почти трех месяцев в контексте вероятного неизбежного развертывания северокорейских войск для боевых действий в этом районе", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW обратили внимание на то, что Лукашенко намекнул, что не будет воевать против Украины, и поставил под сомнение усилия Путина по привлечению солдат из КНДР. Беларуский диктатор убежден, что, во-первых, Россия не нуждается в подкреплении на фронте и способна опираться исключительно на свой мобилизационный резерв, а во-вторых, по его мнению, привлечение военных из третьих стран подтолкнет НАТО к развертыванию своих войск в Украине.

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