Путин может высадить десант, чтобы отрезать ВСУ от поставок оружия, – Селезнев

Страна-агрессор Россия имеет два варианта действий для прекращения поставок военной помощи Украине. Это ракетные обстрелы и попытка высадки воздушного или морского десанта.

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Но весь десант оккупанта может быть уничтожен. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

Эксперт напомнил о том, что после участия в российско-белорусских учениях, в Беларуси осталась воздушная группировка российской армии. Но, по его оценкам, она не имеет шанса на успех в Украине, как это было в начале полномасштабного вторжения российских войск.

"Путинская армия имеет печальный опыт проведения воздушно-десантной операции – попытка высадки десанта на аэродром Гостомель. Чем это закончилось, весь мир знает. Весь десант был уничтожен. Думаю, что в этот раз случится то же самое, потому как и украинские Силы обороны, и украинские ПВО готовы к такому варианту развития ситуации. Не думаю, что даже если путинская армия решит реализовать этот план, он будет успешен", – подчеркнул Селезнев.

Он также рассмотрел вариант высадки морского десанта на побережье Черного моря со стороны Одесской области. По мнению эксперта, и такая попытка обернется полным провалом для врага.

"Мне это кажется абсолютно бесперспективной затеей. Хотя бы потому, что комплексы "Гарпун" и "Нептун" находятся на боевом дежурстве, и все российские корабли не решаются приближаться к побережью Одесской области ближе, чем на расстояние 120 километров".

"В противном случае они рискуют превратиться в хороший объект для дайвинга на дне Черного моря, как это было с флагманом Черноморского флота РФ гвардейским ракетным крейсером "Москва", – подытожил он.

Полную версию интервью с Владиславом Селезневым читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допустил, что российские оккупационные войска могут предпринять попытку перекрыть пути поставки военной помощи от союзников в Украину. В частности, враг может атаковать западные регионы нашей страны.