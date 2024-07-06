Путин начал охоту на аэродромы для F-16 и выбрал шесть точек для атак. Интервью с генералом Маломужем
Российская оккупационная армия усилила давление на украинские позиции. Враг выбрал шесть точек на линии фронта, где концентрирует усилия. Глава Кремля Владимир Путин лично ежедневно наблюдает за действиями своих войск в Украине и требует все новых и новых успехов. Потери вражеского войска колоссальны, за два месяца противник теряет армию. В такой ситуации даже огромные резервы РФ исчерпываются.
Враг также начал атаковать военные аэродромы, на которых, по его мнению, могут размещаться истребители F-16. Но он пользуется старыми советскими картами и имеет ограниченные возможности для актуализации информации. Вместе с тем для принятия F-16 создаются новые площадки, система управления и инфраструктура, часть этих площадок будет размещена на территории стран Европы. А чтобы ввести противника в еще большее заблуждение, устраиваются фальшивые пуски и используются макеты самолетов.
Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.
– Враг атаковал авиабазу в Староконстантинове в Хмельницкой области, а ранее – аэродром в Миргороде на Полтавщине. Оба теоретически могли бы принять истребители F-16. Считаете ли вы, что таким образом враг пытается сорвать поставки F-16 в Украину? Действительно это может ему удасться?
– РФ пытается уничтожить те базовые сегменты, которые готовы к приему F-16, а также других ракетных систем. Цель – инфраструктура, системы коммуникации, взлетно-посадочные полосы. Ведь чтобы создать условия для использования F-16, должны быть созданы не только полосы, но и системы управления, соответственно, необходима техническая база, которая будет обслуживать самолеты. Все это готовится заранее.
Но противник использует старые карты, которые остались еще со времен Советского Союза и которые разведка пытается актуализировать. Например, сооружения, создаваемые специально для F-16. В частности, речь идет и о тех городах, которые вы назвали. В данный момент мы проводим мероприятия по зашифровке, а также дезориентируем врага, например, при помощи размещения макетов самолетов. И, судя по тому, что они бьют по отдельным точкам, думаю, у них перспектив нет.
Для принятия F-16 создаются новые поля размещения, новые системы управления и их защиты. Они будут находиться в хранилищах, куда не смогут доставать тактические ракеты противника. Конечно же, там будет необходимая противовоздушная оборона, будут применяться средства дезориентации противника.
– Допускаете ли вы, что часть баз F-16 будет размещена за рубежом, например, на территории Польши? Могут ли там быть организованы аэродромы подскока?
– Да, в близлежащих странах могут быть развернуты аэродромы подскока, которые будут поставлять боеприпасы, запчасти, где будет организовано техобслуживание, ремонт и подготовка личного состава. Конечно, Россия будет пытаться обвинить эти страны, но это не прямое участие в войне.
Это один из способов сохранения части имущества, оборудования и боеприпасов. На территории Украины эти F-16 будут находиться на протяжении краткого периода времени – только в период непосредственного боевого применения.
– Вопрос по поводу ситуации, которая на сегодня сложилась на фронте. По информации DeepState, за последние дни российская оккупационная армия продвинулась сразу в семи населенных пунктах. Это Прогресс, Владимировка, Карловка, Красногоровка, Нью-Йорк, Макеевка, а в Часовом Яре врагом занят микрорайон Канал. Откуда у врага такие колоссальные ресурсы? Можно ли его остановить?
– Враг определил шесть тактических точек, где и проводит атаки. Это в том числе Часов Яр, Покровское, Торецкое, Харьковское направление. Враг отвлекает внимание с одного участка фронта на другой. Например, перебрасывает силы с Харьковского направления на Донецкое, а когда видит, что мы выбиваем его в Волчанске, начинает обратно перебрасывать силы туда.
Но у противника нет большого контингента для существенного усиления фронта, протяженность которого составляет 1600 километров. Те шесть точек – это участки, где враг пытается сделать прорыв. Для чего? Путин ставит перед своей армией жесткие задачи под переговорный процесс. Он манипулирует и пытается заставить нас и союзников выйти на мирные переговоры, но на фоне его побед. Фактически все поставлено на карту.
Путин лично ежедневно контролирует, как идет продвижение на Донбассе, на Харьковщине и на Запорожье и требует все новых и новых успехов. Отсюда жесточайшие атаки, попытки захватить хотя бы несколько населенных пунктов.
Путин кладет по 1200-1700 человек ежедневно. Это громадные потери. За два месяца это целая армия. Даже для России это колоссально. Конечно, у них есть резервы, но такими темпами они быстро исчерпываются. Поэтому Путин спешит что-то завоевать, заявить, что где-то он имеет преимущество и ставит и нам, и Западу условия. Задействуются ударные огневые группы, чтобы де-факто уничтожать населенные пункты. Они практически остаются только на карте.
Да, с нашей стороны происходит условное отступление, но это, скорее, маневрирование, чтобы в момент отхода создать более выгодные позиции для нанесения ударов.
Что касается Часового Яра, то там ситуация действительно сложная. Я общаюсь с командирами, включая бригаду короля Данила. Там идут тяжелейшие бои, потому что там враг не имеет много боеспособных подразделений – все эффективные части уже уничтожены.
Да, сейчас в России идет активная мобилизация новых ресурсов, но они будут способны только держать фронт. Активно наступать они смогут только в виде "пушечного мяса". Поэтому в ключевых точках враг применяет спецподразделения – ВДВ, десантно-штурмовые войска, морская пехота, спецподразделения ГРУ и других ведомств России, а также "Шторм-Z", которых бросают просто на убой. Именно они сейчас пробивают направления, пытаются положить здесь массу сил, но при поддержке большого количества беспилотников, артиллерийских, ракетно-минометных систем.
Хочу также подчеркнуть, что, несмотря на информацию о занятии населенных пунктов, которую отображают на картах боевых действий, реальная ситуация на фронте переменная. Например, где-то мы выгодно отходим и контратакуем, где-то уничтожаем врага. Для удержания позиций, для нанесения контрударов сейчас активно задействуются резервы. Идет сложная военная операция в разных точках. Поэтому нельзя говорить о системном отступлении – есть передвижения, есть маневры, и это надо учитывать.
– Как Путин планирует использовать выборы, которых в западных странах в этом году действительно много?
– Россия начала глубинные переговоры на всех фронтах – в странах Европы, в США, а также в третьих странах. Путин пытается работать с рядом стран Запада – Венгрией, Словакией и другими, чтобы там начали сомневаться в необходимости поддержки Украины. Во Франции к власти приходят правые, и они могут не быть сторонниками этого процесса. Путин считает, что, если в США к власти придет Трамп, он будет поддерживать его.
Таким образом, Путин рассчитывает на изменения в странах-партнерах Украины, что приоритетом станет не военная помощь, а мирные процессы, которые будет направлять Россия. В частности, речь идет о ряде условий – неучастия Украины в НАТО, передача России части оккупированных территорий, включая Крым, а также о мерах по "демилитаризации" Украины – установлении квот на численность войск, на вооружения, ракеты, самолеты и так далее.