Путин надеется, что Запад "поможет" ему победить в Украине – ISW

Российский диктатор Владимир Путин надеется, что Запад устанет поддерживать Украину. На этом он базирует свою уверенность в том, что Россия окончательно победит в войне.

Видео дня

Путин также отмечает, что РФ устроит только выполнение Украиной российских ультиматумов и откажется от части своей территории "с учетом реалий на поле боя". Об этом говорится в аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Путин считает, что видит признаки усталости Запада от войны в Украине и рассматривает их как возможность для продолжения агрессии и последующей победы РФ. Так, во время пресс-конференции 25 октября в Казани после завершения саммита БРИКС он заявил, что Россия планирует наращивать свои усилия, не обращая внимания на "истощение" своих противников или смену западной риторики.

Так, когда у российского диктатора спросили, как влияет западная помощь Украине на ситуацию на поле боя, он заявил, что Россия должна продолжать активные действия в Украине и добавил, что РФ не должна считаться с "усталостью врага"

По словам Путина, сейчас Запад "реалистичнее" оценивает ситуацию вокруг Украины и, как кажется диктатору, из-за этого "смягчает риторику" относительно необходимости стратегического поражения России. За эти изменения, добавил диктатор, страны Запада он "может только похвалить".

В то же время российский диктатор заявил, что Россия стремится к завершению войны на собственных условиях, которые будут отражать "реалии на поле боя". Цель, озвученная Путиным, остается неизменной: он стремится к капитуляции Украины, уничтожению украинской государственности и армии.

В ISW считают, что стратегия Путина базируется на предположении, что Запад рано или поздно прекратит поддержку Украины, что позволит России победить. Однако, по оценкам аналитиков, эти расчеты могут сыграть с Россией злую шутку, ведь отказ Запада от поддержки Украины остается маловероятным.

Напомним, ранее в ISW заявили, что РФ может запустить информоперацию против Украины для оправдания привлечения войск КНДР. В настоящее время Путин и чиновники РФ и КНДР говорят о том, что согласно договору о стратегическом партнерстве войска одной страны могут быть применены в случае агрессии против другой. По мнению аналитиков, в Кремле задумали выставить Украину, являющуюся жертвой нападения РФ, "агрессором".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!