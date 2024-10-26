РФ может запустить информоперацию против Украины для оправдания привлечения войск КНДР – ISW

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия приступит к развертыванию военных из Северной Кореи на фронте с 27-28 октября. На передовой, в том числе и в Курской области, корейцев украинские воины еще не видели.

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Между тем, Россия может готовить информационную операцию для оправдания привлечения войск из КНДР в войне против Украины, выставляя жертву нападения "агрессором". Об этом говорится в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Накануне, 25 октября, Зеленский обнародовал данные украинской разведки, согласно которым Россия начнет развертывать северокорейских военных на фронте 27 и 28 октября. Где именно появится "подкрепление" из КНДР, он не указал, однако подчеркнул, что привлечение Россией северокорейских сил к боевым действиям является эскалационным шагом и призвал международное сообщество усилить давление на Москву и Пхеньян.

Между тем, по словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, тамошняя разведка располагает данными о развертывании Россией не менее 1,5 тыс. военных из Северной Кореи на территории Курской области РФ.

Эти данные косвенно подтверждаются перехваченным Главным управлением разведки Минобороны Украины разговором военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ: она задействована в Курской области. Собеседники, чей разговор удалось перехватить, выражают обеспокоенность способностью военных из КНДР приспособиться к культуре и языку российского командования после их развертывания в регионе.

Между тем представитель одной из бригад Сил обороны, задействованных в операции на Курщине, отметил, что о сих пор военных из КНДР на этом направлении украинские воины не фиксировали. Он также напомнил, что у армии Северной Кореи нет опыта ведения широкомасштабных войн с применением современных технологий.

"Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 25 октября заявил, что попытки России напрямую привлечь северокорейские войска к войне в конечном итоге свидетельствуют о неспособности России привлечь достаточное количество личного состава на фоне систематических, но, вероятно, безуспешных попыток вербовать добровольцев внутри страны", – процитировали эксперта в ISW.

Тем временем Москва и Пхеньян прямо не признают, но намекают на присутствие северокорейских войск в РФ.

Так, вице-министр иностранных дел Северной Кореи Ким Чен Гю не опроверг присутствие войск КНДР в России и заявил, что такое развертывание будет соответствовать принципам международного права.

С подобным заявлением выступил и российский диктатор Владимир Путин. В интервью российскому государственному телеканалу "Россия 1" он упомянул о суверенном решении России активировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, подписанный 18 июня 2024 года.

А заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что предоставление военной помощи согласно договору является сигналом сдерживания и что военная помощь будет активирована только в случае "агрессии" против любой из сторон договора.

В этих заявлениях аналитики ISW усматривают подготовку Россией почвы для оправдания привлечения военных из КНДР в войне против Украины.

"Участие северокорейских войск в боевых действиях в Курской области или прифронтовых районах в Украине сделало бы Северную Корею активным комбатантом и воюющей стороной в войне России в Украине. Кремль, возможно, проводит информационные операции, чтобы обвинить Украину в том, что она является агрессором во вторжении России в Украине, чтобы оправдать использование войск Северной Кореи в качестве комбатантов в своей войне", – отметили в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Путин лжет о потерях ВСУ на Курщине, пытаясь сохранить лицо. В частности, он уже дважды публично заявил о якобы "окружении" 2 тыс. украинских военнослужащих в Курской области. При этом второй раз это заявление прозвучало уже после того, как его опроверг главком ВСУ Александр Сырский.

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