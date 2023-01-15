Путин нагло ответил на заявления о "захвате" Соледара

Кремлевский диктатор Владимир Путин похвастался "позитивной динамикой" войны против Украины, заявив о "взятии" Соледара. Он утверждает, что ситуация развивается за планом российского военного командования.

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"Надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", – сказал глава страны-агрессора в новом интервью пропагандисту Павлу Зарубину. Запись разговора показало российское телевидение.

Ведущий программы спросил о том, какой Путин видит ситуацию со "специальной военной операцией". "Вот новости из Соледара поступают... Как в целом оцениваете динамику?" – задал вопрос Зарубин.

Российский президент без промедления ответил, что "динамика положительная". "Все развивается в рамках плана министерства обороны и генерального штаба", – сказал диктатор.

Напомним: МО РФ официально отчиталось о "взятии под контроль" населенного пункта Соледар Донецкой области еще 13 января. Украинские официальные лица заявляют, что бои с оккупантами и оборона Соледара продолжаются.

В сводке Генерального штаба ВС Украины сообщается, что за 14 января защитники нашей страны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск, Марьинка Донецкой области.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее боец "Легиона Свободы" Национальной гвардии Владимир Назаренко высказал мнение о том, что первая фаза битвы за Бахмут Донецкой области выиграна Силами обороны.

– Украинский воин объяснил, что оккупанты пытаются продвигаться на северных и южных окрестностях Бахмутского направления, боясь атаковать город "в лоб".

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