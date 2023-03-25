Путин не выигрывает в войне, если она затянется, и он это понимает – бывший офицер ЦРУ

Российский диктатор Владимир Путин пытается дезинформировать мировое сообщество и показать, что якобы пытается вести против Украины войну на истощение. Однако, чем дольше длится война, тем хуже будут обстоять дела для Москвы.

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Военно-политическое руководство РФ хочет продемонстрировать, что российская армия готова сражаться еще долгое время, однако на самом деле в Кремле пытаются замаскировать свою слабость и запугать противников. Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Дуглас Лондон, пишет The Wall Street Journal.

По его словам, война на истощение лишь позволит Украине выиграть время для того, чтобы развернуть современное оружие, которое сейчас находится в пути. Больше времени также позволит повысить производительность цепочек поставок боеприпасов, что в свою очередь будет необходимо для контрнаступления ВСУ.

Дуглас Лондон уверен, что Путин осознает риски и пока не собирается ставить на кон все, на что он способен. Бывший офицер ЦРУ отметил, что Путин не надеется на войну на истощение, но хочет, чтобы мир так думал.

"Его дезинформационные кампании были направлены на то, чтобы представить себя и Россию сильнее, чем они есть на самом деле. Если он столкнется с безвыигрышной войной, лучший исход, на который он может надеяться, - это замаскировать эту слабость и запугать своих противников, заставив их моргнуть первыми", – пишет Лондон.

Также бывший офицер ЦРУ подчеркнул, что российский диктатор больше всего опасается увеличения давления на РФ со стороны США и их союзников. При этом Лондон считает, что давление на Кремль сопряжено с риском, тем не менее, крайне важно, чтобы Запад и дальше делал цену войны для России крайне высокой.

Напомним, диктатор Владимир Путин может планировать затяжную войну против Украины, чтобы попытаться достичь стратегических целей так называемой "СВО". Однако оккупантам будет все труднее поддерживать нынешний темп операций в Украине без проведения полной мобилизации и обеспечения достаточного количества боеприпасов.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия продолжает принимать меры по постепенной подготовке своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к затяжной войне против Украины. При этом она избегает более широкой экономической мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что весна 2023 года станет решающей в войне РФ против Украины. Если государство-агрессор не достигнет поставленных целей в течение следующих трех месяцев, оно столкнется с нехваткой ресурсов для продолжения агрессивной войны.

– Буданов говорил, что Российская Федерация не готова к длительным боевым действиям в Украине.

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