Кремль готовит ОПК к затяжной войне против Украины и пытается скрыть реальные потери – ISW

Страна-агрессор Россия продолжает принимать меры по постепенной подготовке своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к затяжной войне против Украины. При этом она избегает более широкой экономической мобилизации.

Примечательно, что призывы к увеличению производства военной техники Кремль называет "ответом на западную военную помощь Киеву", но на самом деле просто пытается скрыть реальные потери в боях. На это указывают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне российский диктатор Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и поручил агентству оказать поддержку субъектам федерации в развитии производства беспилотных авиационных комплексов.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что российские военные производители намерены расширить поставки разведывательно-ударных БПЛА для поддержки военных операций в Украине. Сообщается, что официальные лица Кремля и Ирана планируют построить в РФ завод по производству 6000 беспилотников в ближайшие годы.

Медведев посетил танковый завод в Омской области 9 февраля и заявил, что РФ необходимо увеличить производство различных вооружений, в том числе современных танков, якобы в ответ на западную военную помощь Украине.

Нидерландская группа Oryx сообщила, что российские войска потеряли 1012 танков в Украине, а еще 546 единиц этой техники были захвачены украинскими войсками. Расследователи говорят, что эти совокупные потери составляют примерно половину танков, которые РФ направила в Украину в начале вторжения в феврале 2022-го. Хотя по данным Генштаба ВСУ на утро 9 февраля, с начала войны Силы обороны Украины уничтожили свыше 3,2 тыс. танков армии РФ.

Аналитики ISW отметили, что полторы тысячи танков достаточно для оснащения более 15 танковых полков или бригад или около 150 батальонно-тактических групп. Российским же военным ныне необходимо быстро восполнить эти потери в танках, чтобы сохранить способность вести крупномасштабные механизированные маневренные боевые действия в преддверии вероятного увеличения темпов наступательных операций на востоке Украины.

"Медведев, вероятно, сформулировал свои призывы к увеличению производства как ответ на западную военную помощь, чтобы скрыть тот факт, что существенные потери военной техники вызывают необходимость увеличения производства. Усилия Кремля по постепенной подготовке ОПК к затяжной войне, избегая при этом более широкой мобилизации российской экономики, по-прежнему несовместимы с масштабами войны, которую ВС РФ ведут против Украины, и масштабами потерь российской военной техники", – заключили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год войны в Украине страна-агрессор понесла большие потери, причем больше всего пострадали Воздушно-десантные войска РФ. Военное командование практически уничтожило элиту своей армии – все операции этого подразделения на фронте провалились.

