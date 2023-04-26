'Путин остановится там, где мы его остановим': премьер Ирландии призвал Запад усилить военную поддержку Украины

Мир в Украине невозможен до того момента, пока Россия не потерпит поражение в войне против Украинского государства, а российский диктатор Владимир Путин остановится только там, где его остановят страны демократического мира. Следовательно, страны Запада должны усилить военную помощь Киеву, чтобы положить конец российской оккупации украинских земель.

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Об этом в ходе саммита лидеров ЕС в Брюсселе заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, которого цитирует Sky News. Он отметил, что его страна не может оказывать военную помощь Украине из-за нейтралитета, однако передает нелетальное оборудование, в частности медикаменты, бронежилеты и топливо.

По мнению Варадкара, мир в Украине невозможен до тех пор, пока цели страны-агрессора России не потерпят крах. Он призвал западных партнеров нашего государства усилить военную помощь Киеву, чтобы приблизить мир.

"Я не думаю, что мир будет возможен, пока не станет понятно, что военные цели России в Украине потерпели неудачу", – подчеркнул глава ирландского правительства

Премьер Ирландии подчеркнул, что страны Евросоюза должны нарастить поставки боеприпасов для украинской армии и обеспечить крах попыток России захватить украинские территории и свергнуть законно избранную власть в Украине.

Он подчеркнул, что Ирландия не может оказывать военную помощь Украине из-за своего нейтралитета. Однако Дублин передает Киеву нелетальную помощь, в частности медикаменты, бронежилеты и топливо.

Глава ирландского правительства подверг критике предыдущую политику Запада, направленную на умиротворение России и ее главы, президента РФ Владимира Путина.

"Путину разрешили оккупировать часть Грузии, затем разрешили захватить Крым", – напомнил Варадкар.

Он также подчеркнул: только совместными усилиями демократический мир может положить конец российской агрессивной экспансии.

"Люди часто спрашивают: где остановится Путин? Путин остановится там, где мы его остановим", – отметил премьер-министр Ирландии.

Напомним, ранее в Британии подтвердили, что Лондон уже передал Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2. Речь идет о поставках тысяч таких боеприпасов.

В РФ уже начали угрожать, что Великобритания "не сможет избежать ответственности" за последствия применения снарядов с обедненным ураном, которые российская пропаганда выдает чуть ли не за ядерное оружие. Причиной истерики стал тот факт, что такие снаряды отлично уничтожают бронетехнику.