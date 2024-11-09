Путин отдаст часть Курщины Украине? У Forbes ошеломили догадками относительно мирного плана Трампа, но есть 'нюанс'

"Мирный план" Дональда Трампа может включать в себя неожиданное предложение – передать Украине часть российской Курской области. Вероятно, именно поэтому российские морские пехотинцы при поддержке северокорейских солдат в четверг пошли в наступление на украинские позиции в регионе.

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Об этом пишет аналитик Дэвид Акс в статье для Forbes. Он объяснил, что план Трампа может предусматривать установление перемирия вдоль нынешней линии фронта, проходящей не только по украинским территориям, но и частично через Курскую область России.

Это значит, что Россия теоретически могла бы согласиться на отказ от примерно 270 квадратных миль своей территории в обмен на контроль над оккупированными 45 тысячами квадратных миль Украины. Однако такое предложение вряд ли удовлетворит кремлевского диктатора Владимира Путина, для которого потеря территорий неприемлема.

"Если план Трампа действительно сработает – а это очень большое "если", – Россия фактически отдаст 270 квадратных миль российской земле в обмен на примерно 20 процентов Украины – это 45 000 квадратных миль, которые она оккупирует", – пишет Акс.

Недавняя атака на Курское выступление, как отмечает Акс, представляет собой иллюстрацию того, насколько жестко Россия пытается сохранить контроль над регионом. Однако попытка наступления российской 810-й бригады морской пехоты с привлечением северокорейских военных понесла значительные потери. По данным исследователей Kriegsforscher, во время атаки на украинские позиции были потеряны или повреждены 10 из 14 бронетранспортеров, которые могли нести до 140 солдат, из которых часть, вероятно, погибла.

Акс утверждает, что для Кремля человеческие потери второстепенны, когда речь идет об обеспечении контроля над территорией. Однако этот подход имеет смысл только при реализации мирного плана Трампа, предусматривающего создание демилитаризованной зоны. Однако, как отмечает аналитик, план Трампа не предлагает четкого механизма обеспечения такой зоны, что может привести к ее частым нарушениям.

"Россия и КНДР могут бросать войска и технику на Курское выступление в попытке создать условия для перемирия, которое может никогда не наступить", – отмечает аналитик.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, команда Дональда Трампа, готовящегося вернуться в кресло президента США, рассматривает разные варианты урегулирования войны в Украине. Один из основных сценариев предусматривает "заморозку" боевых действий с фиксацией линии фронта, создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.

В то же время, в "плане", по версии Newsweek, создание 800-мильной (1300-километровой) демилитаризованной зоны по существующей сейчас линии фронта. В этой зоне вроде бы разместятся британские и европейские войска. В то же время, США вооружат Украину для сдерживания новой российской агрессии, но настаивают, что именно европейские союзники несут финансовую и военную ответственность за буферную зону.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что после победы на президентских выборах Дональд Трамп будет пытаться установить связь с российским диктатором Владимиром Путиным. Новый президент США может позвонить главарю Кремля, чтобы быстро заключить соглашение о прекращении войны.

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