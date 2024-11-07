'Заморозка' войны и отказ от НАТО на 20 лет: в WSJ раскрыли, какой сценарий команда Трампа может предложить Украине

Команда Дональда Трампа, готовящегося вернуться в кресло президента США, рассматривает разные варианты урегулирования войны в Украине. Один из основных сценариев предусматривает "заморозку" боевых действий с фиксацией линии фронта, создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.

Видео дня

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Согласно этому плану, Трамп предлагает прекратить активные бои, оставив контроль над примерно 20% территории России, которая оккупировала эти земли.

Для обеспечения демилитаризованной зоны протяженностью около 800 миль (около 1300 км) могут привлечь миротворцев, однако США не планируют участвовать в миссии ни военным составом, ни финансово.

Команда Трампа считает, что эту роль должны выполнять европейские союзники, такие как Польша, Германия, Великобритания и Франция.

"Мы можем проводить обучение и оказывать другую поддержку, но ствол оружия будет направлен в Европу. Мы не посылаем американским мужчинам и женщинам поддерживать мир в Украине. И мы не платим за это. Заставьте поляков, немцев, британцев и французов делать это", – сказал член команды Трампа.

Относительно военной поддержки Украины план предполагает дальнейшие поставки оружия для сдерживания потенциальной агрессии со стороны России. Однако некоторые советники Трампа, среди которых Кит Келлог и Фред Флейц, предлагают приостановить военную помощь, пока Украина не согласится на мирные переговоры с Россией. По их мнению, Киеву придется искать пути возвращения оккупированных территорий по дипломатическим методам, а не на поле боя.

Пока неясно, какую именно стратегию выберет Трамп, ведь в его команде есть разногласия в подходах к урегулированию войны. К примеру, Майк Помпео, возможный кандидат на пост главы Пентагона, выступает за урегулирование, которое не станет большой победой для России. В то же время, Ричард Гренелл, которого могут назначить главой Госдепартамента или советником по национальной безопасности, поддерживает завершение войны на условиях, которые могут заставить Украину пойти на уступки.

Однако даже если Трамп решит двигаться в направлении переговоров, эта инициатива сталкивается с рядом вызовов. Различие целей Украины и России в войне, а также сопротивление некоторых союзников НАТО, которые видят в российской агрессии угрозу собственной безопасности, могут оказаться существенными препятствиями для реализации таких планов.

Напомним, 6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что после победы на президентских выборах Дональд Трамп будет пытаться установить связь с российским диктатором Владимиром Путиным. Новый президент США может позвонить главарю Кремля, чтобы быстро заключить соглашение о прекращении войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!