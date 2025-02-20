Путин получил пинок из Вашингтона, а наглость Кремля – большая игра. Интервью с Ольгой Курносовой

В разгар переговорного процесса по войне в Украине страна-агрессор Россия вновь напомнила о своих ультиматумах. Оккупант хочет "передачи" четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской – под свой контроль, "демилитаризации" Украины и гарантии внеблокового статуса нашей страны. Кроме того, агрессор требует от НАТО возвращения к границам 1997 года. Что стоит за этими ультиматумами и откровенно наглыми требованиями?

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Ничего. Это обычная игра, которую ведет Кремль. Но по определенным признакам можно понять, что глава Белого дома Дональд Трамп давит на кремлевского диктатора Владимира Путина. Например, российская делегация на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля изначально состояла из нестатусных лиц. Затем, "получив пинок из Вашингтона", Путин был вынужден срочно направить в Эр-Рияд главу МИД Лаврова. Но по-настоящему знаковым событием для понимания ситуации будет встреча Трампа и Путина.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– В июне прошлого года Путин озвучил свои требования по Украине, в том числе о "передаче" России четырех украинских областей. На днях те же требования были озвучены Небензей и Лавровым: четыре области плюс "демилитаризация" Украины и нейтральный статус. Возникает вопрос: что стоит за этой самоуверенностью Кремля, за этими наглыми требованиями и ультиматумами?

– Ответ: ничего. Это тактика, которую применяет Кремль перед началом переговоров. На самом деле стоит обращать внимание на другое. Да, действительно, они демонстрировали исключительную наглость. Как только они отдали американца, который был в тюрьме, сразу же посадили следующего.

Но обращаем внимание на другое. Трамп давит, но непублично, потому что того, кто был в заключении, уже выпустили. Обращаем внимание на делегацию. Сначала Путин с наглой рожей отправил в качестве делегатов вообще нестатусных людей. Потом, видимо, получив пинок из Вашингтона, срочно вылетел Лавров. То есть заметьте, как быстро изменилась ситуация: еще в конце прошлой недели в делегации Лаврова не было, а в воскресенье он уже успешно собрал манатки и полетел в Эр-Рияд. И даже министерство иностранных дел работало в воскресенье, чтобы подготовить этот визит.

Поэтому смотрим. Да, конечно, Москва демонстрирует уверенность, но на самом деле они очень заинтересованы в этих переговорах. До чего же додавит Трамп, увидим.

В первую очередь надо обращать внимание на то, когда и будут ли вообще встречаться первые лица. Как только мы услышим о том, что будет встреча Трампа и Путина, это будет означать, что делегации продвинулись. Если такой встречи не будет, это означает, что переговоры пока не увенчались ничем, никаким успехом.

– Со стороны Кремля прозвучало еще и новое требование: они не хотят видеть представителей Европы на переговорах. Кстати, на экстренном саммите в Париже 17 февраля обсуждалась опасность исключения Европы из переговорного процесса. Это серьезный ультиматум Кремля, действительно ли они не будут садиться за стол переговоров с европейцами или просто очередная игра?

– Тут же вопрос даже не в том, будут европейцы или нет, а в другом. Мы увидели, что за три года полномасштабной войны до сих пор европейский военно-промышленный комплекс работает медленнее, чем аналогичный в России. Поэтому для того, чтобы действительно иметь возможность отражать угрозы, исходящие от России, надо как-то пошевеливаться. И мне кажется, эта опасность гораздо выше, чем присутствие или отсутствие европейцев за переговорным столом.

Больше мне сказать нечего. Пока мы не увидим, куда готов двигаться Кремль и есть ли в принципе поле для возможных переговоров, у нас не будет понимания. Такого не может быть, чтобы Украине выкручивали руки, а Кремль никуда не двигался. Это будет поражением для Трампа. Но если он готов к поражению, на мой взгляд, это уже будет не Трамп.

– Недавно Песков в очередной раз подверг сомнению суверенитет Украины. Он заявил о "дефиците" суверенитета и о том, что Украине нельзя верить на слово. Считаете ли вы, что это своеобразная подготовка к нарушению договоренностей, которые могут быть достигнуты в будущем. В тот момент, когда это будет нужно Кремлю, он заявит: так Украина же не имеет суверенитета – и даст себе право нарушить все договоренности.

– Знаете, эта странная история, когда Путин пытается выставить Россию единственным правопреемником Советского Союза... Собственно, он много для этого делал. Как мы помним, место в Совете Безопасности Россия получила не только потому, что у нее остался контроль над ядерным вооружением – кстати говоря, это было после подписания Будапештского меморандума, – но в том числе и потому, что Россия взяла на себя ответственность за выплату всех долгов бывшего Советского Союза.

После этого Путин решил, что все остальные не имеют никакого отношения к тому, что было. Надо сказать, что никто особо за это наследие не бился, а зря. Сегодня мы видим, сколько дырок оказалось в Будапештском меморандуме, что на него можно было просто наплевать.

Поэтому, помня все эти уроки, конечно, надо об этом задумываться и понимать, что суверенитет – он общий и имеет примерно одинаковую силу у всех бывших союзных республик. Если суверенитет Украины подвергается сомнению, то точно так же под сомнение можно поставить и суверенитет России.

– То есть нам остается ждать и наблюдать, как события будут развиваться далее.

– Хотелось бы не только ждать и наблюдать, но и что-нибудь делать, потому что я говорила и буду повторять: единственный способ построить безопасный мир, даже не безопасную Европу, – это задуматься над тем, что диктаторская Россия будет бесконечно всем угрожать. Точно так же, как угрожал Советский Союз, пока там не изменилась политика.

Поэтому нужно прикладывать совместные усилия и для того, чтобы диктатура в России пала, как она в свое время пала в Советском Союзе.