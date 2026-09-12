Путин получил сигнал от Трампа: войну можно продолжать безнаказанно – СМИ

Президент США Дональд Трамп до сих пор не продемонстрировал готовности оказать на Россию достаточное давление, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина принять серьезные меры по прекращению войны. Такая политика американского лидера фактически дает кремлевскому лидеру сигнал, что ему не стоит опасаться серьезных последствий своей агрессии.

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Об этом говорится в статье The Hill, автором которой является бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Он проанализировал попытки администрации Трампа добиться завершения российско-украинской войны.

Автор отмечает, что даже после первого визита спецпредставителя США Стива Виткоффа в Киев существенного прорыва в переговорах не произошло, а подход Вашингтона к Москве требует кардинального изменения.

Путин не согласился на прекращение огня — и не понес наказания

Трамп вернулся в Белый дом в 2025 году, заявив, что сможет быстро завершить войну. В то же время, отмечает Пайфер, Киев на протяжении всей войны демонстрировал готовность к сложным решениям ради прекращения боевых действий, тогда как позиция России практически не изменилась.

Показательной автор считает августовскую встречу Трампа и Путина на Аляске. Американский президент отправлялся на переговоры, заявляя журналистам, что будет требовать прекращения огня, а в случае отказа Россию ждут серьезные последствия.

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Однако Путин на прекращение огня не согласился — и никаких заявленных Трампом последствий Москва не понесла.

Подобная ситуация повторялась и в дальнейшем. В частности, накануне встречи Зеленского с Трампом в Овальном кабинете Путин позвонил американскому президенту, после чего украинский лидер покинул Вашингтон без ожидаемой договоренности о предоставлении Киеву дальнобойных ракет.

Автор материала также критикует самого Трампа за его подход к Путину. Президент США неоднократно заявлял, что российский диктатор якобы заинтересован в завершении войны. В то же время эта оценка не соответствует позиции многих экспертов и наблюдателей, а Москва продолжает выдвигать собственные требования, которые не изменились еще с 2024 года.

Такая позиция Трампа является одной из главных причин его дипломатических неудач, считает Пайфер.

Виткофф слишком доверяет заявлениям Кремля

Отдельно издание критикует подход спецпредставителя США Стива Виткоффа, который после девяти поездок в Москву лишь 6 сентября впервые посетил Киев. Вместе с Джаредом Кушнером он встретился с Зеленским, а к части переговоров присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Сам факт визита в Киев автор считает положительным, поскольку посредник не может эффективно работать, контактируя только с одной стороной конфликта. В то же время встречи Виткоффа в Киеве и Москве не продемонстрировали признаков серьезного дипломатического прорыва.

Автор статьи также упрекает Виткоффа в чрезмерном доверии к российскому диктатору. В качестве примера автор приводит его реакцию на опровержение Путина относительно передачи Россией Ирану разведывательной информации об американских вооружённых силах.

Тогда Виткофф заявил: "Мы можем поверить им на слово".

По мнению автора, американский спецпредставитель должен занять более сбалансированную позицию и не воспринимать российские заявления безоговорочно. В частности, он не должен поддерживать мирные планы, предусматривающие односторонние уступки Украины в пользу России.

Трамп должен усилить давление на Москву

Издание подчеркивает, что дипломатию США необходимо подкрепить реальным давлением, которое сделает продолжение войны все более дорогостоящим для Кремля.

Среди возможных шагов автор называет ужесточение санкций против России и государств, помогающих ей обходить ограничения. В частности, речь идет о вторичных санкциях против стран, закупающих российскую нефть, а также о новыхмерах против судов российского "теневого флота".

Еще одним рычагом может стать перекрытие потока американских высокотехнологичных товаров в Россию. Часть такой продукции, как отмечает издание, в конечном итоге попадает в российские системы вооружения, которые используются для нанесения ударов по украинским городам.

Кроме того, Трамп мог бы поддержать новое финансирование военной помощи Украине и четко дать Путину понять, что Запад будет обеспечивать украинскую армию ресурсами, необходимыми для защиты страны.

Сочетание дипломатии с такими мерами могло бы повысить для Кремля цену продолжения войны и одновременно укрепить переговорные позиции США, считает автор.

Пока же, пишет The Hill, администрация Трампа избегает такого давления. Из-за этого Путин уловил важный для себя сигнал: он может игнорировать требования Трампа, маневрировать в переговорах и не бояться серьезного наказания.

"Если администрация Трампа не изменит радикально свой подход, она не приблизит мир к Украине. Она лишь продолжит терпеть неудачи", — подытожил автор статьи.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин использовал разговор с Трампом для того, чтобы навязать ему искажённое представление о ходе войны. Таким образом российский диктатор мог пытаться убедить президента США усилить давление на Украину и добиться её согласия на российские требования. К такому выводу пришли аналитики ISW.

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