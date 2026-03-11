Путин преувеличивает продвижение России на поле боя, но есть 'нюанс': в ISW раскрыли данные о настроениях в Кремле

Кремль продолжает преувеличивать успехи РФ на поле боя и заявляет о продвижении, несмотря на недавнее освобождение Силами обороны значительной территории на юге Украины. В частности, российский диктатор Владимир Путин заявил об этом американскому президенту Дональду Трампу во время последнего телефонного разговора, "аргументируя", почему Киев якобы должен выполнить все российские требования.

При этом на самом деле Путин и его окружение знают, какова реальная ситуация "на земле". Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Путин преувеличивает достижения РФ на поле боя

Аналитики констатировали, что российский диктатор продолжает преувеличивать продвижение России на поле боя – несмотря на то, что недавно украинские воины освободили значительную территорию на юге Украины.

Сделал Путин это и во время разговора с Трампом 9 марта. Тогда, как заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, Путин сказал президенту США, что российские войска "успешно продвигаются" и поэтому Украина должна "наконец" двигаться к переговорному урегулированию, чтобы прекратить войну. В виду он имел в виду, предположили в ISW, что Киев якобы должен уступить требованиям Москвы.

Не отстают от главного военного преступника РФ и его приспешники. Так, назначенный Кремлем "глава" "ДНР" Денис Пушилин на встрече с Путиным 10 марта заявил, что с сентября прошлого года территория Донецкой области, остававшаяся под контролем украинского правительства, уменьшилась с 25% до 17% – то есть "приписал" оккупационной армии РФ захват 8% области за последние полгода.

Однако Путину показалось, что подобные темпы для "второй армии мира" – недостаточны. Поэтому он "исправил" Пушилина, заявив, что ему отчитывались о 15-17% захваченной за это время территории Донетчины и что речь точно идет не менее чем о 10%.

"ISW получил доказательства, которые позволяют оценить, что украинские войска контролируют примерно 19 процентов Донецкой области, по сравнению с примерно 23,4 процента в сентябре 2025 года. Кремль преувеличивает российские достижения в Донецкой области с сентября вдвое или больше", – отметили аналитики.

Разбили они и конкретные "победы" оккупантов, о которых заявил российский диктатор.

Так, Путин заявил, что войска РФ якобы обходят Гришино на Покровском направлении "со всех сторон". Но в ISW не обнаружили доказательств того, что российские войска продвинулись на север и запад от этого населенного пункта.

"Упоминание Путиным Гришино, населенного пункта с довоенным населением около 2000 человек, подчеркивает его сосредоточенность на незначительных тактических деталях относительно небольших поселений, что имеет целью создать впечатление широкого продвижения России у аудитории, которая не имеет представления, где находятся эти поселения или насколько они могут быть значительными", – отметили аналитики.

Зато освобождение Силами обороны Украины сотен квадратных километров территории на юге российский диктатор упорно "не замечает". Ведь это"явно противоречит постоянным заявлениям Путина о том, что российские войска успешно продвигаются по всему фронту, а украинская оборона находится на грани краха".

"Украинские достижения фактически превысили российские в феврале 2026 года", – подчеркнули в ISW.

Инсайдерские источники из Кремля, добавляют аналитики, указывают, что в 2026-м Путин не посетил ни одного командного пункта ВС РФ неподалеку от фронта, хотя в прошлом году делал это регулярно.

"Источник утверждает, что отказ Путина посетить свои войска частично связан с отсутствием успехов России на фронте, что свидетельствует о том, что Кремль знает о замедлении продвижения России и сознательно врет о якобы российских военных успехах", – указано в материале.

Украинские воины заставляют оккупантов корректировать планы весенне-летнего наступления

Пока Путин рассказывает об "успехах" РФ на поле боя в Украине, украинские воины срывают планы оккупантов по весенне-летнему наступлению РФ в Донецкой области и на юге Украины, говорят в ISW.

Так, по словам воинов Сил обороны, сдерживающих врага на Александровском направлении, российское командование вынуждено было начать перебрасывать на этот отрезок фронта дополнительные силы.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов предположил, что российские войска начнут свою весеннюю кампанию на Покровском направлении, и продолжат на Лиманском, вероятно, пытаясь продвинуться к границе Донецкой области и атаковать пояс крепостей с севера.

В определенной степени разделяет это предположение и начальник Главного оперативного управления ГШ генерал-майор Александр Комаренко. В одном из интервью он оценил, что этой весной россияне будут концентрировать усилия на Покровском, Александровском и Запорожском направлениях – в рамках плана по захвату всей Луганской и Донецкой областей и как можно более ощутимого продвижения в Запорожской и Днепропетровской областях.

"Освобождение Украиной всех, кроме пяти небольших населенных пунктов в Днепропетровской области, очевидно, является препятствием для реализации этого плана", – отметили в ISW.

Аналитики убеждены, что украинские контратаки на направлениях Александровки, Гуляйполя и Запорожья имеют каскадное влияние на другие участки фронта, что, вероятно, срывает весенние и летние планы российского военного командования.

"Украинские контратаки, вероятно, влияют на планы России по использованию относительно элитных воздушно-десантных и морской пехоты в весенне-летних наступательных операциях на востоке и юге Украины", – отметили в ISW.

В частности, на Ореховском направлении уже фиксируются элементы российских воздушно-десантных частей и морской пехоты. Их перебросили туда, вероятно, в рамках подготовки к усилению наступлений на юге Украины.

"ISW недавно наблюдал сообщения о том, что российское военное командование передислоцировало элементы 76-й дивизии воздушно-десантных войск с Покровского направления на Запорожье в январе и феврале 2026 года, вероятно, в рамках подготовки к усилению российских атак в этом районе. ISW также недавно наблюдал сообщения о том, что подразделения 40-й бригады морской пехоты и 55-й дивизии морской пехоты (обе Тихоокеанского флота) передислоцировались из тактического района Доброполье в направлении Гуляйполя по состоянию на конец февраля 2026 года, вероятно, в ответ на успешные украинские контратаки в этом районе", – прокомментировали ситуацию аналитики.

В то же время подтверждений переброски российской морской пехоты в западную часть Запорожья в ISW пока не нашли, поэтому не могут сказать, когда именно оккупантов могли туда передислоцировать.

"Однако российское военное командование уже направляло подразделения морской пехоты для реагирования на успехи Украины в прошлом, и, возможно, также передислоцировало подразделения морской пехоты в западную часть Запорожской области для реагирования на недавние украинские контратаки, которые в значительной степени остановили продвижение россиян в этом районе", –– говорится в материале.

Аналитики также вспомнили о еще нескольких утверждениях Комаренко. В частности, он заявил, что Силы обороны остановили продвижение россиян вблизи Плавней и Приморского (оба к западу от Орехова) и контратакуют. А также добавил, что количество российских атак вблизи Покровска и Мирнограда несколько уменьшилось, поскольку оккупанты сосредоточены на Александровском направлении.

"Отвлечение российских сил и средств с Покровского направления для ответа на украинские контратаки и попытки вернуть утраченные территории на юге Украины, вероятно, препятствует способности российских войск достичь запланированных исходных позиций для начала весенне-летней кампании 2026 года как на юге, так и на востоке Украины", – резюмировали в ISW.

Россия несет колоссальные потери

Аналитики также констатировали, что Россия продолжает нести огромные потери на поле боя – и это и в дальнейшем будет препятствовать ее способности достигать масштабных целей в весенне-летней кампании 2026 года.

Они апеллировали к добытым украинской разведкой российским документам с оценкой потерь армии РФ самими россиянами. Согласно этим документам, о которых рассказал президент Украины Владимир Зеленский, только убитыми и тяжело ранеными оккупанты, по их собственной оценке, потеряли 1, 315 млн человек. И глава государства уверен, что реальная цифра может быть еще больше.

"ISW недавно оценил, что украинские контратаки на юге Украины подчеркивают ограничение возможностей России передислоцировать силы для усиления нестабильных секторов. Длительные большие потери на поле боя, особенно если Россия будет продолжать сталкиваться с набором недостаточного количества новых добровольцев для замены своих потерь, будут препятствовать ее способности реагировать на продвижение Украины, не говоря уже о возможности начать масштабные летние наступательные операции, чтобы попытаться достичь нереалистичных целей Кремля", – подчеркнули в ISW.

Как писал OBOZ.UA, по оценкам ISW, блокирование Starlink оккупантам способствовало продвижению ВСУ на Днепропетровщине.

Также аналитики заявили, что украинские войска продвинулись на 10-12 километров в Днепропетровской области.

