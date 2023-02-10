Путин пытается обеспечить себе частичную победу в катастрофической для России войне – Welt

Российский диктатор Владимир Путин на данный момент, вероятно, пытается обеспечить себе частичную победу в развязанной им катастрофической войне, предлагая оставить оставшиеся контролируемые Россией части Запорожья и Херсона в обмен на капитуляцию Украины в Донецкой и Луганской областях. Сегодня он имеет в своем распоряжении больше солдат, чем в феврале 2022 года.

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При разумном использовании они могут дать кремлевскому лидеру частичную победу либо на востоке, либо на севере Украины. Такое мнение высказал военный стратег Эдвард Луттвак, пишет издание Welt.

Он считает, что Россия может пойти одним из двух военных путей:

– использовать свежие мобилизированные силы для продолжения боевых действий в обычном режиме. На данном этапе войны это означало бы продолжать попытки вытеснить последние украинские силы из двух оспариваемых районов Донецкой и Луганской областей;

– или начать новое вторжение из Беларуси. Вместо дальнейшего истощения на фронте колонны РФ могли двинуться прямо в центр Украины с севера, в направлении Коростеня и Житомира, чтобы достичь Винницы, части страны, где не велось боевых действий.

При этом Луттвак считает, что оперативная победа, в результате которой у россиян останутся критически важные пути снабжения, может проложить путь к дипломатическому решению.

Напомним: экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко высказал мнение, что страна-террорист Россия крайне нуждается в паузе в войне и мирных переговорах с Украиной. Ради этого она готова сдавать часть захваченных в нашей стране территорий.

По оценкам генерала, в Кремле осознают, что большая война с Украиной бесперспективна, и ищут пути ее прекращения. В частности, там могут рассматривать варианты определенного торга с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что Россия, которая напала на Украину и ведет против нашего государства войну, уже начала умолять о возможности провести переговоры о ее прекращении. В Кремле понимают, что не смогут достичь поставленных целей, поэтому пытаются привлечь "целый пул переговорщиков", чтобы уговорить Киев;

– глава Министерства обороны Алексей Резников считает, что если бы западные страны были более решительны и действовали на опережение, то полномасштабной войны с РФ можно было бы избежать. Однако Москва пользовалась толерантностью цивилизованных государств, несмотря на оккупацию Крыма и ведение боевых действий на Донбассе.

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