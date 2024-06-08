Путин пытается продвигать свою "теорию победы": в ISW объяснили, в чем суть

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его оккупационные войска смогут продолжать постепенное наступление в течение неопределенного времени, чтобы не дать Украине возможности провести успешные оперативно значимые контрнаступательные операции. При этом главарь Кремля выдал, что в РФ якобы не нужно проводить еще один призыв, подобный частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Путин подчеркнул, что Россия не пытается быстро достичь своих военных целей, тем самым подтвердил, что Москва ведет войну на истощение. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По словам диктатора, нынешний российский военный контингент, задействованный в войне против Украины, будет недостаточным для быстрой "победы". Эксперты отметили, что оценка Путина о том, что постепенное наступление позволит России достичь своих целей, основана на предположении, что украинские силы не смогут освободить какую-либо значительную территорию, которую захватят российские войска.

Западная разведка ранее подсчитала, что Путин оценивает поддержку Украины со стороны США и Запада как "ограниченную" и что российские силы сдерживают усилия Украины по возвращению значительной территории. Также в ISW заявили, что ограниченные материальные возможности Украины будут стимулировать Путина проводить ползучие наступательные операции бесконечно, если более быстрые операции, ведущие к быстрым решающим результатам, окажутся недостижимыми.

Аналитики добавили, что "теория победы" Путина основана на способности России пережить и преодолеть обещанную Западом помощь Украине в сфере безопасности, а также на усилиях Украины по мобилизации большей части своей экономики и населения для военных действий. Это указывает на то, что российский диктатор, вероятно рассчитывает использовать свои преимущества в живой силе и технике для подавления украинских сил.

Усилия России по предотвращению накопления Украиной личного состава и ресурсов, необходимых для освобождения территорий, являются частью подхода к войне на истощение, при котором российское военное командование полагает, что наступательные операции нанесут относительно более значительные потери украинским силам. Этот подход также требует, чтобы российские войска избегали чрезмерных потерь, которые помешали бы России проводить наступательные операции.

Напомним, Путин на днях в очередной раз пригрозил асимметричными ударами по коллективному Западу "всеми доступными средствами". В ГУР Минобороны Украины заявили, что искренние признания диктатора о возможных террористических действиях против мира будут дополнительными доказательствами на суде относительно его военных преступлений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!