Путин теряет контроль над собственным народом: Зеленский указал на последствия 'бунта' Пригожина в России

В прошлом месяце российский диктатор Владимир Путин столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за последние два десятилетия. Однако ответ Путина на вооруженное восстание наемников "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным был "недостаточным", и президент РФ теряет контроль над собственным народом.

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Об этом в эксклюзивном интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский гарант отметил, что реакция Путина на сложившуюся ситуацию была "слабой".

"Мы видим реакцию Путина. Это слабо", – сказал Зеленский в интервью журналистке CNN Эрин Бернетт в Одессе.

Как отметил Зеленский, бунт вагнеровцев во главе с Пригожиным показал, что Путин постепенно начинает терять контроль над своей страной и ситуацией в отдельных регионах. Все те структуры, которыми он распоряжался, просто начали разрушаться.

"Во-первых, мы видим, что он не все контролирует. Продвижение "Вагнера" вглубь России и захват некоторых регионов показывает, насколько легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах", – отметил президент Украины.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" остановила вербовку новых наемников в России. Это объяснили переездом в Беларусь и прекращением участия в войне против Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в РФ пропагандисты, судя по всему, начали кампанию по дискредитации ЧВК "Вагнер" после "похода на Москву". Так, кремлевский "Первый канал" выпустил сюжет, в котором эффективность "вагнеровцев" назвали "мифом" и одновременно расхвалили регулярную армию РФ.