Был масштабный пожар: в СБУ подтвердили поражение одного из крупнейших нефтяных узлов на юге России. Фото и видео

Украинские военные с помощью беспилотников атаковали один из крупнейших нефтяных узлов в южной части России. Речь идет о поражении нефтебазы "Тихорецк" в Краснодарском крае.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в СБУ. После попадания на объекте начался масштабный пожар

"Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в одноименном населенном пункте Краснодарского края РФ", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, по предприятию был нанесен удар, повлекший масштабный пожар. На видеозаписях, которые массово распространяли местные паблики, видно несколько очагов огня, вероятно, из-за возгорания топливных резервуаров.

Российские власти также подтвердили атаку на нефтеперерабатывающую станцию и сообщили, что к ликвидации пожара привлечено 26 единиц техники.

По информации информированного источника, в начале марта СБУ вместе с Силами обороны успешно нанесли удар по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск. В то же время сегодняшнее поражение Тихорецкого нефтяного хаба, который является ключевым каналом поставки нефтепродуктов в Новороссийск, "стало ощутимым ударом по нефтяной логистике врага".

"Такие системные спецоперации СБУ создают перебои в поставках, затрудняют транспортировку нефтепродуктов к портам и заставляют врага менять логистические маршруты. В комплексе это ослабляет как военные возможности России, так и ее экономическую способность вести войну", – отмечается в сообщении.

Значение нефтебазы

Общий объем резервуарного парка на базе составляет около 380 тыс. кубометров. К объекту подведены железнодорожные пути и автомобильные подъезды, что делает его важным мультимодальным перевалочным узлом.

Нефтебаза "Тихорецкая" расположена на пересечении нескольких крупных магистралей и является начальной точкой для ключевых участков нефтепроводов, в том числе трассы "Тихорецк – Новороссийск".

Что предшествовало

Ночью 12 марта в городе Тихорецк Краснодарского края РФ после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Очевидцы заявили, что в Тихорецком районе "из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы". В то же время россияне пожаловались, что слышали не менее 15 сильных взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта украинские дроны атаковали ЗРК С-400 в Тульской области. В результате атаки на позиции российской ПВО существенные повреждения получила РЛС 92Н6А. Такая радиолокационная система может наводить до 12 ракет на шесть различных целей на расстоянии до 400 км.

