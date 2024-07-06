Путин требует капитуляции Украины: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями главы Кремля на встрече с Орбаном

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном полностью выступил против переговорного прекращения огня. При этом военный преступник заговорил об "окончательном" завершении войны.

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Однако главарь Кремля хочет, чтобы конец войны означал достижение его цели – уничтожение украинской государственности. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

На встрече с венгерским премьером Путин открыто отверг участие России в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня, отойдя от своего обычного притворного интереса к переговорам. Также диктатор выдал, что соглашение между РФ и Украиной не должно приводить к временному прекращению огня, поскольку, по словам Путина, это позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться.

В ISW отметили, что на самом деле в настоящее время Путин не желает принимать ничего, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности, как это постоянно иллюстрируют его замечания и требования. В частности, диктатор требует сдачи значительной части территории и населения Украины российской оккупации, а также украинской военной капитуляции до начала любых переговоров о конечном состоянии войны.

Кремлевский диктатор призвал к полному выводу украинских войск из оккупированных территорий в качестве предварительного условия для окончания войны во время своей пресс-конференции с Орбаном. Однако аналитики подчеркнули, что предполагаемые границы захваченных территорий оспариваются среди российских ультранационалистов, и Кремль регулярно указывал, что РФ преследует цель территориального завоевания за пределами административных границ четырех областей, которые Россия незаконно аннексировала.

Также Путин выразил обеспокоенность по поводу восстановления и расширения украинской армии во время потенциального прекращения огня, призвав к "необратимой демилитаризации" Украины в качестве предварительного условия для переговоров. Диктатор неоднократно призывал к "демилитаризации" Украины, чтобы страна отказалась от своей способности противостоять российской агрессии.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел переговоры с главарем Кремля Владимиром Путиным. Во время встречи российский диктатор напомнил о своем ультиматуме по поводу начала переговоров с Украиной.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прокомментировала визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Она заявила, что ни одно умиротворение не способно остановить агрессивную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

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