Путин угрожает Киеву ракетами С-400 из Беларуси: генерал назвал хорошую новость

Страна-оккупант Россия перебросила на территорию Беларуси ракетные комплексы С-400, дальность которых составляет до 200 километров. Они представляют большую угрозу для севера Украины, в частности, для Киева.

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Но столицу спасают противоракетные комплексы, предоставленные союзниками нашей страны. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Враг перебрасывает в Беларусь ракетные комплексы С-400. Они могут стрелять в варианте "земля-земля" на дальность до 200 километров. Поскольку время в полете у них малое, они представляют угрозу, в частности, непосредственно для Киева", – сообщил он.

"От них столицу спасает работа таких комплексов, как Patriot. Если разворачивать его в том направлении, откуда могут наноситься удары, практически автоматически срабатывает выявление и уничтожение ракет", – пояснил генерал.

В контексте ежедневных ракетных и дроновых обстрелов Киева он заметил, что враг испытывает определенную нехватку точных ракет, "особенно в баллистических, таких как "Искандер", "Калибр". Вместе с тем Романенко подчеркнул, что нашей стране не стоит дожидаться, когда резервы агрессора истощаться. Необходимо уничтожать носители и пусковые установки ракет оккупанта.

Он также заявил, что Украине необходимо активно взаимодействовать не только со своими партнерами, но и со странами, которые до сих пор сохраняют нейтралитет по вопросу усиления украинской противовоздушной и противоракетной обороны.

Полную версию интервью с Игорем Романенко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Южной Кореи по поводу предоставления нашей стране средств ПВО и систем раннего предупреждения авиаударов. Он заявил, что эта помощь способна сохранить жизни украинцев во время атак страны-оккупанта России.