Путин в Мариуполе сжег мосты: генерал обратил внимание на странности 'визита' диктатора

Визит президента страны-оккупанта России Владимира Путина во временно оккупированный украинский Мариуполь мог быть ответом на выдачу ордера на его арест Международным уголовным судом в Гааге. С большой долей вероятности в городе был не сам глава Кремля, а его двойник.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Визитом в Мариуполь он сжег мосты в дипломатической сфере. Для него теперь остается только военный путь", – подчеркнул генерал.

"На мой взгляд, это шаг в ответ на выдачу ордера на его арест Международным уголовным судом в Гааге", – допустил он. По словам Романенко, ранее российский диктатор не позволял себе настолько откровенного пренебрежения международными нормами – посещения оккупированной территории.

Генерал также высказался по поводу версии о том, что на самом деле в Мариуполе был не Путин, а его двойник. В этом контексте он обратил внимание на странное поведение главы Кремля.

Романенко напомнил о том, что в последнее время Путин проявлял крайнюю осторожность во время приема гостей в Кремле – он предпочитал общаться с ними на большом расстоянии, через огромный стол. Но Путин в Мариуполе зашел в дом к местным жителям, говорил с людьми, что выглядит довольно странно, заметил генерал.

"Это кардинально противоположная картина. Кроме того, он почти ничего не говорил, то есть определить, Путин это или нет, достаточно сложно", – добавил он.

Романенко также выразил надежду на то, что историческая параллель между визитом Путина и визитом Гитлера в оккупированный Мариуполь в 1941 году проиграется на сто процентов и кремлевского диктатора ожидает та же участь, что и главного нациста Германии. "Дай бог, чтобы и в случае с Путиным все закончилось так же, как в свое время с Гитлером", – подытожил он.

Полную версию интервью с Игорем Романенко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, пропаганда Кремля заявила, что Путин якобы посетил оккупированный Мариуполь, чтобы проверить "ход строительных и восстановительных работ" в стертом его армией с лица земли городе. При этом видеозапись велась ночью, Путина, управляющего автомобилем, показывали только со спины.