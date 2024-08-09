'Путин вам не поможет, а мы можем': легион 'Свобода России' обратился к жителям Курской области

Легион "Свобода России" обратился к жителям Курской области, призвав их не ждать помощи от Кремля и диктатора Владимира Путина. Их просят отправлять информацию о местоположениях и передвижении техники российских окупантов.

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Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Легиона. Там отметили, что после увольнения 800 кв. км территории России, ситуация на местах значительно отличается от того, что россияне устроили в Буче.

"К большому сожалению путинских петухов военкоров, на 800 кв.км. освобожденной территории России, бучанский сценарий не повторился ни в одном населенном пункте. Мирные жители не лежат уже остывшие у дорог, а записывают челобитные Путину с просьбой помочь. Плохие новости: Путин вам не поможет. Как ни помог жителям Белгорода, Орска, Бурятии и других районов, откуда ему систематически поступают такие обращения. А вот мы можем", – отметили в Легионе.

Там призвали передавать информацию о расположении или передвижении военной техники через безопасные каналы. Для этого следует использовать анонимную форму Развода Легиона или официальный бот для передачи данных:

Анонимная форма Развел Легиона: перейти по ссылке

Официальный бот: перейти по ссылке

"Мы не Ахмат, третий день героически воюющий на подходах к Курской области; мы россияне. Мы любим свою землю и желаем ей добра. А для этого война должна быть остановлена, а Путин и его банда уничтожены", - подчеркнули в легионе "Свобода России".

Городской голова российского Курчатова, города-спутника Курской атомной электростанции, Игорь Корпунков официально заявил, что боевые действия ведутся уже в нескольких десятках километров от них. Ситуация напряженная, действует режим ЧС.

Напомним, 9 августа в Курской области РФ на четвертый день наступательной операции украинских сил был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Жителей населенных пунктов вблизи границы эвакуировали, всему региону разрешили бесплатно пользоваться мобильной связью.

В то же время поклонники Кремля заявили, мол, "ничего критического" на пограничные страны не происходит. Россиянам в городах, приближенных к зоне боевых действий, сказали работать в штатном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW считают, что Кремль почти наверняка будет пытаться вернуть территорию в Курской области, которую якобы контролируют украинские войска, а также прекратить их продвижение вглубь России. Военное командование окупантов имеет ряд возможных курсов действий, которые будут придерживаться, чтобы ответить на украинскую операцию.

– В минобороны Франции отметили, что военная операция Украины в Курской области имеет "определенный первоначальный успех". Как считают военные Франции, это стало возможным из-за плохой подготовки российских окупантов.

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