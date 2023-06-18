Путин воспользуется позицией африканских лидеров для давления на Европу: аналитики объяснили нюансы

Руководство страны-террориста России воспользуется так называемым "мирным планом" африканских лидеров для давления на Европу. Кремлевский диктатор Владимир Путин будет пытаться замедлить помощь Запада в сфере безопасности Украине.

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При этом после встречи с лидерами африканских стран российский диктатор не продемонстрировал никакого намерения конструктивно участвовать в каком-либо мирном процессе. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Эксперты подчеркнули, что Кремль неоднократно сигнализировал о ложной готовности вести переговоры об урегулировании войны, чтобы побудить Запад пойти на уступки и отговорить западных официальных лиц от дальнейшей поддержки Украины. Ранее страна-агрессор РФ активизировала эти усилия, чтобы создать условия для своего наступления в зимне-весенний период 2023 года, и, вероятно, повторно усиливает эту информационную операцию, чтобы ослабить западную поддержку Украины во время контрнаступательных операций ВСУ.

Аналитики полагают, что Кремль также использовал так называемые "мирные инициативы" Китая весной 2023 года для усиления этой информационной операции и пока не пытался излагать широкие предложения, содержащиеся в этом плане.

Вместо этого Кремль попытался использовать заявленный интерес Китая к переговорам по урегулированию войны, чтобы добиться желаемых более тесных связей с Китаем. Аналитики ISW уверены, что Кремль воспользуется поддержкой африканских государств для укрепления двусторонних и многосторонних контактов.

Напомним, 17 июня после визита в Киев делегация лидеров стран Африки прибыла в Санкт-Петербург для встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным. С ним они говорили о "мирном плане" для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с лидерами Африки обвинил Украину и Запад в том, что они якобы игнорируют "мирный план" России. Он заявил, что его идеи "выбросили на свалку истории".

– Прокремлевские ресурсы опубликовали список требований Москвы к Украине, озвученных на мирных переговорах двух стран в 2022 году в Стамбуле. Речь шла о сокращении численности личного состава и боевой техники Вооруженных сил Украины.

– Путин также признал факт депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать попыткой "спасения" несовершеннолетних "из зоны конфликта".

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