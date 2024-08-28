Путин все еще верит, что может взять Покровск, ситуация на востоке критичная. Интервью с Селезневым

Несмотря на то, что страна-оккупант Россия вынуждена защищать свою территорию из-за операции Сил обороны в Курской области, враг по-прежнему верит, что сможет достичь успеха на востоке Украины, захватить Покровск и выйти на административную границу Донецкой области. Ситуация на Покровско-Торецком направлении действительно критичная, так как до сих пор продвижение оккупационных войск не удается остановить.

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Вблизи границы с Украиной на территории Гомельской области Беларуси находится группировка беларуской армии численностью до 1,5 тысячи человек. Для широкомасштабного наступления этих сил явно недостаточно, но здесь возможны приграничные конфликты и провокации.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Продолжается операция ВСУ в Курской области России. Появляются сообщения о том, что туда перебрасываются некоторые подразделения российской оккупационной армии, в частности, 83 бригада воздушно-десантных войск РФ. Одновременно враг активизировал удары по территории Украины. Значит ли это, что из-за ситуации на Курщине оккупант изменил тактику в Украине: вместо войск – ракеты, дроны и КАБы?

– Я не знаю, какими планами руководствуется российский генеральный штаб, но можно констатировать масштабные ракетные и дроновые атаки, направленные на уничтожение энергетической инфраструктуры нашей страны, ключевых элементов железнодорожной инфраструктуры, а также попытки найти и уничтожить наши истребители F-16 на военных аэродромах на территории Украины.

По первой и второй позициям россияне действуют достаточно активно и результативно, страна частично находится в состоянии блекаута, поврежден ряд элементов железнодорожной инфраструктуры Украины. Но работают ремонтные бригады, и я думаю, что в достаточно короткие сроки все эти элементы будут восстановлены.

Что касается поисков наших F-16, то я думаю, что они будут безуспешными. Командование ВСУ действует максимально рационально, сохраняя не только F-16, но и иную авиационную технику, которая у нас на вес золота.

Что касается перебрасывания российской армии на территорию Курской области, то фиксируются незначительные перемещения. Суммарно за эти две недели было перемещено до 5 тысяч. Основным направлением оккупационной армии по-прежнему остается Покровско-Торецкое, и там ситуация действительно приобретает угрожающие тенденции, кризисного уровня.

Продвижение российской оккупационной армии имеет место быть, остановить его не удается, несмотря на задействование серьезных ресурсов. Противник забирает свои силы и средства со второстепенных участков фронта, например, с Ореховского направления. В течение последних суток там тишина, боевые действия не ведутся (интервью записывалось 27 августа. – Ред.).

Россияне нашли ресурсы, в первую очередь за счет сил и средств, находящихся на юге нашей страны – группировка войск "Днепр" – и частично за счет тех ресурсов, которые они забрали с юга Белгородской и севера Харьковской области. Кроме того, они пытаются "заткнуть дыры" в своей обороне за счет срочников, которых они собирают в Ленинградском военном округе, Тюмени и на Дальнем Востоке.

Но говорить о том, что в ближайшее время противник будет перемещать силы и средства, в том числе со стратегически приоритетных для себя направлений, не следует. Путин все еще уверен в том, что ему хватит сил и средств, чтобы взять под контроль Покровск – самый западный город на территории Донецкой области, выйти на админграницу с Днепропетровской областью и потом формировать плацдармы для дальнейших наступательных действий путем переброски соответствующих ресурсов на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Думаю, путинская армия будет действовать в рамках именно такой концепции, то есть системного и методичного выдавливания украинских Сил обороны с территории Донецкой области. Собственно, ради этого и начиналась так называемая "специальная военная операция". Сейчас российская армия, российские генералы действуют в рамках реализации этого плана.

– По сообщениям, на сегодняшний день на территории Гомельской области Беларуси сконцентрирована группировка беларуской армии численностью от 1 до 1,5 тыс. Как вы думаете, какая цель такого маневра? Отвлечение наших сил и средств или что-то еще?

– Однозначно этих ресурсов явно недостаточно для проведения масштабной наступательной операции через границу между Беларусью и Украиной. Для создания определенного трека напряженности этого достаточно – действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), возможно, каких-то провокационных обстрелов с помощью артиллерии и минометов. Такие варианты не исключаются.

Я думаю, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко достаточно аккуратно действует своими силами и средствами, прекрасно понимая, какими катастрофическими могут быть последствия для него лично и для беларуской армии в случае прямой агрессии против Украины. Поэтому, скорее всего, и далее будут совершаться определенные перемещения сил и средств, но вряд ли они будут задействованы для проведения атак на территории Украины.

Какие-то приграничные конфликты, эпизоды тактического уровня – такой вариант исключать нельзя. Но для проведения полномасштабных действий на севере нашей страны у беларуской армии физически нет ресурсов. По крайней мере, по состоянию на сегодня. Что касается перемещения сил и средств, то украинская разведка внимательно отслеживает такое перемещение. Беларуские партизаны также мониторят перебрасывание этих ресурсов.

Но здесь есть еще один крайне важный элемент. Не всеми процессами управляет Александр Лукашенко. Вполне возможно, что некоторые моменты могут происходить помимо его воли и желаний, вне его ведома и компетенции.