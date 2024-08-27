Украинские войска продолжают операцию на Курщине: в ISW оценили ситуацию. Карта

Украинские воины продолжают наступательные действия в российской Курской области, однако ни заявлений, ни подтверждения продвижений 26 августа не фиксировалось. Тем временем российские "военкоры" писали о боях в Ольговке и Кремяном, которые накануне они же в своих Telegram-каналах "освободили".

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Среди российских подразделений, пытающихся остановить продвижение Сил обороны на Курщине, отмечена 83 бригада воздушно-десантных войск РФ, недавно участвовавшая в российском наступлении на севере Харьковщины. Об этом идет речь в аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

"26 августа украинские войска продолжали наступательные действия в рамках своего выступления в Курской области, но ни российские, ни украинские войска не совершили никаких значительных подтвержденных или заявленных продвижений", – говорится в материале.

Аналитики обратили внимание на то, что в российском минобороны, а также в ряде других источников РФ утверждали, что российские захватчики отразили атаки украинцев вблизи Комаровки (населенный пункт, расположенный юго-западнее Коренево). Также несколько российских источников 26 августа писали о боях в Ольговке и Кремяном (восточнее Коренево), хотя за день до этого российские пропагандисты в своих сообщениях их "отбили".

"Один российский источник утверждал, что украинские войска ранее захватили Матвеевку (восточнее Коренево), хотя ISW не заметил, чтобы другие российские или украинские источники делали подобные заявления в течение последних нескольких дней. Несколько российских военных блогеров утверждали, что продолжаются бои у Малой Локни (к северу от Суджи), хотя один российский источник утверждал, что украинские войска продвигаются в этом районе", – говорится в материале.

Также аналитики рассказали, что, согласно геолокационным кадрам от 26 августа, украинские силы действуют западнее Нечаева (к северо-востоку от Суджи), что подтверждается и российскими заявлениями о боях вблизи этого населенного пункта.

Геолокационные карды, опубликованные 25 августа, подтверждают, что украинские воины продолжают действовать и в Борках (юго-восточнее Суджи), о боях там 26 августа писали и российские источники.

"Сообщается, что подразделения российской 810-й отдельной морской пехотной бригады (ТОФ, СВО) и 11-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады контратакуют в районе Плехово-Борки-Спальное (юго-юго-восточнее Суджи). Другой российский военный блогер утверждал, что в Курской области действуют подразделения российской 83-й воздушно-десантной бригады РФ, которую ISW недавно наблюдал на Харьковском направлении", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW сообщили, что Россия перебрасывает силы с менее приоритетных участков линии фронта в Украине на Курщину. В частности, враг отправляет подкрепление в этот российский регион из Запорожской и Харьковской областей.

Об "успехах" россиян в боях на Курщине перед российским диктатором на днях отчитывались командиры российской 810-й бригады морской пехоты, 155-й бригады морской пехоты, 11-й воздушно-десантной бригады, 56-го полка и 51-го полка воздушно-десантных войск РФ.