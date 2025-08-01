Путин заявил, что у России в войне 'все по плану', и похвастался 'Орешником'. Видео

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в агрессивной войне против Украины в Кремле все идет по плану. Также военный преступник похвастался первой серийной ракетой "Орешник", которая поступила в войска.

Об этом Путин рассказал во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко на острове Валлам в России. В ходе диалога оба диктатора также отвечали на вопросы российских пропагандистов.

"Первое, что хочу сказать, у нас произведен первый серийный комплекс "Орешник", первая серийная ракета. Она поступила в войска. Теперь серия заработала", – выдал российский диктатор.

На вопрос журналистов, как оценивается ситуация на так называемой "СВО", Путин цинично ответил, что у РФ все идет по плану.

"Все по плану у нас".

Более того, самопровозглашенный лидер Беларуси заверил, что за безопасность не стоит вообще беспокоиться.

"Не переживайте за безопасность", – подчеркнул Лукашенко.

Что предшествовало

Во время встречи с Лукашенко, Путин впервые отреагировал на установленный президентом США Дональдом Трампом "дедлайн" для завершения войны в Украине. По словам диктатора, остановить войну он якобы готов при условии выполнения Украиной озвученных в июне прошлого года ультиматумов. Также глава Кремля цинично заявил, что стремится к "миру" в Украине.