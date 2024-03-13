Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной и назвал условие: вспомнил о событиях в Белгородской и Курской областях

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о готовности к переговорам с Украиной, но выдал, что они должны основываться "на тех реалиях, которые сложились на земле". Кремлевский лидер сказал, что Россия не стоит на развилке, она якобы на стратегическом пути своего развития, и с него не свернет.

Новыми "перлами" российский лидер поделился в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву. В частности, диктатор переживает, чтобы период вероятных переговоров не стал "паузой для перевооружения Киева", а был "серьезным разговором".

"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы к переговорам, не основанным на каких-то "хотелках" после применения психотропных средств, а на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", – заявил Путин.

Также он высказался по поводу рейдов российских добровольческих батальонов в Курске и Белгородской области РФ 12 марта. Диктатор заявил, что это вторжение – попытки если не сорвать, то помешать нормальному процессу выборов в РФ, которые планируются в государстве-агрессоре 17 марта.

Также Путин назвал вторжение добровольцев попыткой Украины "хоть что-то показать на фоне неудач" и стремлением в случае успеха получить козырь в возможном предстоящем переговорном процессе – "с позиций "мы вам вернем это, а вы нам верните это"", сказал диктатор.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал к переговорам в войне России в Украине. Понтифик не сказал, какая именно, но отметил, что одна из сторон должна выявить "мужество поднять белый флаг".

"Слово "переговоры" – смелое слово. Когда вы видите, что потерпели поражение, что дела идут не очень хорошо, вам нужно иметь смелость вести переговоры", – сказал Франциск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский заявил, что российский диктатор Путин продемонстрировал, к какому формату диалога он действительно готов, когда нанес ракетный удар по Одессе во время визита греческой делегации. По словам главы государства, лидер Кремля хочет переговоров только для того, чтобы получить паузу, подготовить армию и начать новую агрессию против Украины.

– В то же время Зеленский считает, что заморозка войны в Украине стала бы для нашего государства серьезным вызовом и большой проблемой. Ведь прекращение активных боевых действий означало бы не паузу в войне, а возможность отдыха для российского президента Владимира Путина и его войск.

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