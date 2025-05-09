Путинское 'перемирие' оказалось фарсом: армия РФ спровоцировала на фронте 193 боевых столкновения - Генштаб

Оккупанты продолжают наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. За минувшие сутки 8 мая на фронте было зафиксировано 193 боевых столкновения.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Новопавловском, Ореховском и Северском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 9 мая.

В течение суток российские оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 18 авиационных ударов, а также совершили почти 4000 обстрелов, из которых 67 - из реактивных систем залпового огня. Авиационные удары враг нанес по районам населенных пунктов Бруски, Бояро-Лежачи, Ворожба, Яструбино, Белополье, Новая Слобода Сумской области.

В свою очередь, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и четыре других важных объекта оккупантов.

На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки также произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

На Северском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых атак врага в районах Белогоровки и Федоровки.

На Краматорском направлении украинские войска отбили шесть атак врага в районах Часового Яра и Курдюмовки. Противник не смог прорвать оборону и понес существенные потери.

На Торецком направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецка. Однако украинские защитники успешно отбили все штурмовые действия агрессора.

На Покровском направлении наши войска остановили 71 штурмовое и наступательное действие российских оккупантов в районах Александрополя, Елизаветовки, Гродовки, Миролюбовки, Даченского, Зверева, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Преображенки и Андреевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника в районах Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного, Бурлацкого и в направлении Отрадного. Враг не смог осуществить ни одного успешного прорыва.

На Ореховском направлении украинские военные отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков, заставив агрессора отступить.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг совершил пять безрезультатных попыток продвинуться на позиции наших войск, но все они были успешно остановлены.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага не было зафиксировано.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отбили 19 атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши защитники уничтожили 1300 российских захватчиков за минувшие сутки. Кроме того, украинские воины уничтожили четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня и 120 единиц автомобильной техники.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских войск на востоке и юге страны. На Донбассе во время наступления оккупанты имели частичный успех, однако на юге вражеские атаки были безрезультатными.

Как сообщал OBOZ.UA, Покровское направление остается одной из самых горячих точек фронта. Несмотря на бешеное давление врага, украинские защитники смогли стабилизировать ситуацию.