Нужна мобилизация всей страны: ветеран войны назвал самое тяжелое направление фронта

Стратегическое Покровское направление остается одиной из самых горячих точек фронта. Несмотря на огромное давление врага, украинские защитники смогли стабилизировать ситуацию. В то же время Россия не оставляет попыток продвинуться вперед и готовится к новым наступлениям после "сакральной" даты 9 мая.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз. Он отметил, что на многих участках фронта вражеские силы находятся в состоянии определенного "ступора" – отсутствие продвижений и существенных успехов является результатом комплексного воздействия факторов.

"На многих участках у врага есть определенный ступор – отсутствие успехов, продвижений, улучшений. Это связано со многими факторами, с их потерями, с их проблемами. Но в первую очередь, с нашей работой - где-то по складам, где-то по логистике. И с улучшением наших линий обороны, фортификационных сооружений и боеспособности наших подразделений", – отметил правозащитник.

Особенно тяжелым для агрессора остается Покровское направление, где ситуация стабилизировалась, но война продолжается, и враг продолжает давление.

"Но если мы возьмем то же Покровское направление, то там существенные изменения. К сожалению, в течение длительного времени там была тяжелая ситуация в плане стабилизации нашей обороны. Это продолжалось еще с Авдеевского направления. Сейчас это направление все равно остается тяжелым, враг очень давит, но уже можно говорить о стабилизации нашей обороны", – рассказал эксперт.

Одним из самых проблемных моментов являются попытки России заключить перемирие после Пасхи, что, по словам эксперта, нельзя воспринимать серьезно.

"Сейчас будет очередной розыгрыш Путина с так называемым перемирием. Но это не просто авантюра. После срыва пасхального перемирия всерьез на это отвечать как-то неуместно. Зато, по моей информации, некоторые наши подразделения получают приказы об открытии огня только в ответ. Подобные приказы были и на Пасху", – сообщил активист.

По информации Симороза, украинские подразделения получают приказы открывать огонь только в ответ, что свидетельствует о том, что Украина вынуждена соблюдать условия, которые нарушает враг.

"Мы ложимся на эту риторику Путина. Вопрос, почему стрелять только в ответ, когда они сами не придерживаются этого перемирия?" – добавил он.

Герой войны отмечает, что после 9 мая Россия, вероятно, снова попытается активизировать свои наступательные операции. И хотя на некоторых участках фронта, таких как Покровское направление, ВСУ удается стабилизировать оборону, нужно быть готовыми к новым атакам и даже к возможному открытию новых направлений агрессии.

"Мы в состоянии войны. У нас более 1,5 тысячи километров фронта. Наша армия, наши резервы - мы должны быть готовы и сформированы", – разъяснил ветеран.

Относительно мер, которые должны быть приняты на уровне государства, Симороз отметил необходимость полной мобилизации. По его словам, все ресурсы страны должны быть сосредоточены на поддержке Вооруженных Сил Украины, чтобы обеспечить военных необходимыми средствами поражения.

"Нужна мобилизация всей страны. Мы должны делать все, чтобы наш военный был защищен и имел средства поражения. Потому что очень удобно сидеть на голове у пехотинца, наблюдать, как его сравнивают с землей и делать вид здесь какую-то гражданскую жизнь. Нам надо быть готовыми абсолютно ко всему - и к наступательным действиям на существующих участках фронта, и к опасности открытия других направлений", – отметил юрист.

Он также акцентирует внимание на необходимости активизации работы оборонно-промышленного комплекса и национализации стратегических предприятий.

"Бесспорно, необходима 100-процентная загрузка оборонно-промышленного комплекса, активизация всех стратегических предприятий под государственным управлением, национализация всей стратегической отрасли", – подытожил он.

Напомним, силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на Покровском направлении в Донецкой области. Кое-где украинские воины перехватили тактическую инициативу. Об этом во вторник, 6 мая, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он отметил, что Покровское направление является одним из самых сложных участков фронта, который постоянно находится под сильным давлением со стороны врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта ВСУ пошли на штурм поселка Шевченко в пяти километрах от Покровска, который длился шесть дней. Целью атаки было сделать невозможным наступление врага на город. По словам воинов 425-го полка, тогда было обезврежено около 1100 оккупантов.

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