Путинской армии не надо тешить себя иллюзиями: Селезнев озвучил прогноз по Покровскому направлению

Российская оккупационная армия по-прежнему рассматривает Покровское направление как наиболее приоритетное и бросает сюда все имеющиеся силы, не считаясь с колоссальными потерями. Несмотря на это, ресурсы противника начинают исчерпываться, ему приходится вести боевые действия в некомфортных условиях.

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Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. "Говорить о том, что противник имеет достаточное количество ресурсов, чтобы в течение ближайших нескольких месяцев вести активные наступательные действия, не следует", – заметил он.

Эксперт признал, что оккупационная армия имеет преимущество в живой силе, артиллерии и авиации, и "нам сложно бороться с этой компонентой противника". Вместе с тем возможности оккупационной армии уменьшаются.

"Можно констатировать, что стратегические запасы у российской армии исчерпаны, оперативные также подходят к концу, а уровень возможностей российской армии усиливать те или иные направления исчисляется либо отдельными батальонами, а в лучшем случае – полками", – заявил Селезнев.

По его оценкам, "противнику не следует тешить себя иллюзиями" по поводу успехов на востоке нашей страны, поскольку условия ведения боевых действий изменились.

"Если противник не смог реализовать свои территориальные притязания в более комфортных условиях ранее, то сейчас, после того, как соответствующий комплект сил и средств был направлен украинским Генштабом на Покровское направление, у него весьма призрачные перспективы", – подытожил эксперт.

Читайте также полную версию интервью: "У армии Путина есть время до 20 сентября, ее потенциал стремительно падает. Интервью с Селезневым".

Как писал OBOZ.UA, в администрации президента США заявили, что в Вашингтоне заняты решением вопроса о снятии ограничений на использование вооружений США украинской армией на территории России. При этом Белый дом намерен учесть все факторы.