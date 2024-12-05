'Путину наплевать на жителей России': Курносова объяснила замысел диктатора относительно Украины и последствия для самих россиян

Российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины руководствуется простым желанием достичь своей цели любой ценой. Его промежуточная цель – захватить четыре украинских области, которые россияне уже вписали в свою конституцию, а общая – вообще сменить правительство в Киеве на подконтрольный ему.

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Остальные его не интересуют, поэтому ему наплевать на колоссальные потери своей армии, а также на последствия для экономики РФ, предусмотревшей в госбюджете на 2025 год расходы на войну в размере более 40%. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказала российский оппозиционер Ольга Курносова.

"Ему вообще плевать на жителей России. Однако другое дело, что у него кончается живая сила. Это верно. Но мы знаем, что он уже привлекает то северных корейцев, то хуситов, то африканцев. На это у него и расчет. Большие расходы бюджета – тоже правда", – заявила собеседница.

Она напомнила, что 3 декабря Путин встречается с экс-министром финансов Алексеем Кудриным, что, по ее мнению, как раз связано с экономическими проблемами, которые сегодня есть у России.

"И хотя встреча анонсирована как разговор по поводу "Яндекса", я уверена, что там будут обсуждаться и более глобальные проблемы российской экономики. Собственно, понимая, какого объема эти проблемы, Путин не затрагивает экономический блок правительства, рассчитывая, что именно либеральные экономисты спасут экономику даже в таких сверхтяжелых условиях", – считает Курносова.

В то же время она говорит, что угрозу для национальных интересов России представляет не столько эта ситуация, сколько сам диктатор. По ее словам, каждый лишний день пребывания Путина у власти – это удар по национальным интересам РФ.

"Поэтому настоящий российский патриот должен желать скорейшее освободить страну от Путина и прекратить эту войну. Более того, поражение путинского правительства в этой войне и является единственным шансом России на какое-то более-менее человеческое будущее. Других шансов у нее нет", – выразила убеждение российский оппозиционер.

Как сообщал OBOZ.UA, на самом деле после того, как в РФ повысили выплаты за участие в войне против Украины, россиянки стали активнее отправлять своих мужчин в армию. Ведь в среднем за подписанный военный контракт российским солдатам выплачивают сумму, эквивалентную полутора годам работы за среднюю зарплату в стране-агрессоре.

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