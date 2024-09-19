Путину предлагали воспользоваться 'переизбранием' для проведения мобилизации в России: в WSJ раскрыли подробности

В начале 2024 года Владимир Путин встретился с представителями министерства обороны РФ, которые предлагали объявить новую волну мобилизации. Чиновники пытались убедить его использовать свое переизбрание для привлечения дополнительных войск и компенсацию потерь на фронте в Украине.

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Однако Путин тогда отклонил эти предложения, учитывая протесты, происходившие из-за мобилизации в РФ в 2022 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Тогда диктатор отметил, что хочет использовать только тех, кто добровольно подписывает военные контракты. Однако через полгода, когда потери РФ в Украине достигли около одного миллиона, давление относительно проведения новой мобилизации снова усилилось.

Издание сообщает, что прошло более месяца с начала вторжения ВСУ в Курскую область, но Москва до сих пор не организовала значительное контрнаступление, чтобы оттеснить украинские войска. В настоящее время у России нет достаточного количества военных для достижения своих начальных целей в войне, и все больше обсуждается необходимость новой мобилизации.

Это опровергает слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который в начале сентября заявлял, что обсуждение новой мобилизации в России "не ведется". К тому же в июле Путин также резко повысил выплаты для тех, кто подписывает контракт на участие в войне, вероятно, из-за нехватки добровольцев для фронта.

"Слабость российских войск стала болезненно очевидна во время наступления России в начале этого года на Харьков, второй по величине город Украины. Российские войска продвинулись, но наступление, начатое в мае, которое длилось все лето, повлекло большие потери и было остановлено украинцами", — пишет WSJ.

Ранее разведка Британии оценила, что война против Украины является дорогостоящей задачей для России, особенно с позиции потерь военного персонала. Поскольку оккупанты на поле боя применяют стратегию, основанную на массированных атаках пехоты, это заставляет Россию постоянно проводить мобилизацию, однако набор новых военных становится все дороже для РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, часть российских полевых командиров принимают решения, снижающие общее качество российских сил. В частности, вместо того, чтобы учить российских военных управляться с техникой и применять технологии и инновации в боевых операциях, эти командиры гонят подготовленных "профи" в пехотные штурмы.